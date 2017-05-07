Венгер готов "страдать" ради победы над "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команда готова "страдать" ради достижения победы над "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье на "Эмирейтс" сойдутся пятая и шестая команда Премьер-Лиги. И "Арсеналу", и "Юнайтед" обязательно нужно побеждать в этом матче, чтобы реально рассчитывать на попадание в топ-4 по итогам сезона.



Данная встреча прошлого сезона завершилась победой "канониров" со счетом 3:0, причем все три своих гола лондонцы забили уже в первые 20 минут. Венгер не ожидает повторения этого сценария и готов к страданиям ради столь необходимых трех очков.



"В идеале тебе бы хотелось начать матч таким образом, но не важно, когда ты забьешь голы. Важно выиграть матч. Даже если нам придется страдать, мы готовы к этому, мы просто хотим одержать победу в этом матче".



Мы хотим реабилитироваться после неудачной игры (против "Тоттенхэма"), и иногда нет способа сделать это лучше, чем в большом матче".



"Мы знаем, что у "Юнайтед" продолжительная беспроигрышная серия, но они не сильно далеко ушли от нас. Это означает, что они часто играют вничью. Все матчи очень упорные, и мы просто хотим сосредоточиться на своей игре".



"Давайте не будем останавливаться на том, что они делают или что они сделали. Давайте сосредоточимся на нас самих. Мы знаем, что можем победить любую команду, если нам удастся показать сильную игру", — сообщил Венгер Arsenal Player.