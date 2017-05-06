"Суонси" обыграл "Эвертон" и покинул зону вылета

Гол Фернандо Льоренте позволил "Суонси" вырвать победу против "Эвертона" и выкарабкаться из зоны вылета Премьер-Лиги.

Невыразительные первые полчаса матча на "Либерти" завершились голом хозяев. Джордан Айю принялся финтить на правом краю, после чего нашел возможность выполнить навес в район дальней штанги, где Фернандо Льоренте, поборов Фила Ягиелку, опустил мяч в ворота — 1:0.



В дальнейшем "лебеди" были очень осторожны, сосредоточившись на разрушении игры "ирисок". Вскоре после перерыва Айю едва не удвоил счет, но мяч после его удара лишь задел штангу. На 77-й минуте уже вышедший на замену Лерой Фер упустил возможность снять все вопросы об исходе матча, пробив прямо в голкипера с линии вратарской.



В концовке матча "ириски" принялись давить из последних сил, однако "Суонси" выстоял и сохранил минимальный перевес в счете до финального свистка.



"Суонси" удалось воспользоваться осечкой "Халла", неожиданно проигравшего дома "Сандерленду", и выкарабкаться из зоны вылета. Команда Пола Клемента продлила свою беспроигрышную серию до трех матчей, а в следующем туре отправится в гости как раз к "котам".



"Суонси" — "Эвертон". Отчет о матче