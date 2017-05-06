"Суонси" обыграл "Эвертон" и покинул зону вылета

Фернандо Льоренте Гол Фернандо Льоренте позволил "Суонси" вырвать победу против "Эвертона" и выкарабкаться из зоны вылета Премьер-Лиги.

Невыразительные первые полчаса матча на "Либерти" завершились голом хозяев. Джордан Айю принялся финтить на правом краю, после чего нашел возможность выполнить навес в район дальней штанги, где Фернандо Льоренте, поборов Фила Ягиелку, опустил мяч в ворота — 1:0.

В дальнейшем "лебеди" были очень осторожны, сосредоточившись на разрушении игры "ирисок". Вскоре после перерыва Айю едва не удвоил счет, но мяч после его удара лишь задел штангу. На 77-й минуте уже вышедший на замену Лерой Фер упустил возможность снять все вопросы об исходе матча, пробив прямо в голкипера с линии вратарской.

В концовке матча "ириски" принялись давить из последних сил, однако "Суонси" выстоял и сохранил минимальный перевес в счете до финального свистка.

"Суонси" удалось воспользоваться осечкой "Халла", неожиданно проигравшего дома "Сандерленду", и выкарабкаться из зоны вылета. Команда Пола Клемента продлила свою беспроигрышную серию до трех матчей, а в следующем туре отправится в гости как раз к "котам".

"Суонси" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Суонси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2017 21:25

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  1. dimon70 06.05.2017 21:43 # dimon70
    концовка чемпика намечается неплохая,хотя 1 и 20 команды известны уже

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  2. manutd-20champ 06.05.2017 21:43 # manutd-20champ
    куман петух, мечтающий о ЛЧ

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  3. van-der-slav 06.05.2017 21:40 # van-der-slav
    халл походу все

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