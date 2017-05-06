Погба все еще надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался признать поражение в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

После минимальной победы над "Сельтой" в рамках Лиги Европы на этой неделе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо пообещал поберечь основных игроков во время воскресного выезда к "Арсеналу".

Также Моуриньо говорил, что упущенная победа против "Суонси" (1:1) была последним шансом для его команды вмешаться в борьбу за места в топ-4. Однако Погба не может согласиться со своим наставником.

"Конечно, мы должны верить. Естественно, мы хотим финишировать в топ-4, и нам это по силам. Мы достаточно сильны для этого, мы "Манчестер Юнайтед", и мы можем сделать это".

"Мы должны быть сосредоточены на том, чтобы попасть в топ-4, а также мы хотим выиграть Лигу Европы. Именно на это мы должны ориентироваться. Мы хотим ставить перед собой большие цели, а не маленькие. Мы уверены в себе, мы молоды и свежи", — цитирует Погба Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 586

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Последние комментарии:




  1. victorinox49 06.05.2017 21:26 # victorinox49
    тупая обезьяна верит она деревяха

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  2. akadam 06.05.2017 21:18 # akadam
    Вполне возможно, ведь "Ливергуд" еще в деле.

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  3. reeker 06.05.2017 21:14 # reeker
    Тупой нигер.

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  4. dimon70 06.05.2017 21:06 # dimon70
    за такие деньги я тоже бы верил.даже после окончания чемпика

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  5. paul-shark 06.05.2017 21:05 # paul-shark
    Тут мы видим типичного безмозглого представителя муму унитайзед.Пользователь получил предупреждение

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  6. bes-ter 06.05.2017 21:04 # bes-ter
    А почему бы и нет?

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