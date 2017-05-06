Погба все еще надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался признать поражение в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
После минимальной победы над "Сельтой" в рамках Лиги Европы на этой неделе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо пообещал поберечь основных игроков во время воскресного выезда к "Арсеналу".
Также Моуриньо говорил, что упущенная победа против "Суонси" (1:1) была последним шансом для его команды вмешаться в борьбу за места в топ-4. Однако Погба не может согласиться со своим наставником.
"Конечно, мы должны верить. Естественно, мы хотим финишировать в топ-4, и нам это по силам. Мы достаточно сильны для этого, мы "Манчестер Юнайтед", и мы можем сделать это".
"Мы должны быть сосредоточены на том, чтобы попасть в топ-4, а также мы хотим выиграть Лигу Европы. Именно на это мы должны ориентироваться. Мы хотим ставить перед собой большие цели, а не маленькие. Мы уверены в себе, мы молоды и свежи", — цитирует Погба Evening Standard.
06.05.2017 21:00
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тупая обезьяна верит она деревяха
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Вполне возможно, ведь "Ливергуд" еще в деле.
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Тупой нигер.
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за такие деньги я тоже бы верил.даже после окончания чемпика
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Тут мы видим типичного безмозглого представителя муму унитайзед.
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А почему бы и нет?
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