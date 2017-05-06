Милнер "испытывает разочарование" от игры на позиции защитника
Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что ему не всегда нравится играть на позиции левого защитника.
Игра Альберто Морено в победном для "красных" матче первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:4) произвела неизгладимое впечатление на главного тренера Юргена Клоппа, и тот впредь стал использовать слева в обороне 31-летнего Милнера.
Джеймс, номинальный полузащитник, рад делать вклад в успехи команды, но признает, что не всегда получает удовольствие от игры в оборонительной линии.
"Мне впервые пришлось играть на этой позиции в Премьер-Лиге. Это не то, чему можно научиться, катая мяч с друзьями в выходные".
"Это было очень непривычно, но на протяжении всей своей карьеры я старался учиться. Кроме того, прежде мне довелось поиграть на многих позициях, поэтому я лишь стараюсь делать свою работу как можно лучше. Все ради интересов команды".
"В конечном счете я просто хочу играть матчи и приносить пользу. Я не ходил к тренеру жаловаться. Он знает, что я чувствую, и на старте сезона он интересовался моими мыслями. Я считаю, что ты должен придерживаться принятого решения и стараться изо всех сил".
"Бывают времена, когда я не получаю удовольствия от игры на этой позиции, когда это вызывает у меня разочарование, но я рад быть частью этой команды, у нас много отличных игроков, и я думаю, мы можем быть успешны. Я хочу поучаствовать в этом", — сообщил Милнер Sky Sports.
06.05.2017 20:00
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Последние комментарии:
Последние такие же качесвенные лз за последние лет 10 в лфк были только Энрике и Риисе.
А так эту песнь Милли с самого начала сезона поёт.
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несколько месяцев назад же было это вью
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Не рад - пи3дуй на четыре стороны. Флэнаган заменит, кек.
Ну а так, Милли понять можно. В ЛФК ему обещали позицию в центре поля, в итоге нае6али.
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значит слухи про покупку левого заща небеспочвенны,и Милли это понимает
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