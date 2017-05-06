Милнер "испытывает разочарование" от игры на позиции защитника

Джеймс Милнер Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что ему не всегда нравится играть на позиции левого защитника.

Игра Альберто Морено в победном для "красных" матче первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:4) произвела неизгладимое впечатление на главного тренера Юргена Клоппа, и тот впредь стал использовать слева в обороне 31-летнего Милнера.

Джеймс, номинальный полузащитник, рад делать вклад в успехи команды, но признает, что не всегда получает удовольствие от игры в оборонительной линии.

"Мне впервые пришлось играть на этой позиции в Премьер-Лиге. Это не то, чему можно научиться, катая мяч с друзьями в выходные".

"Это было очень непривычно, но на протяжении всей своей карьеры я старался учиться. Кроме того, прежде мне довелось поиграть на многих позициях, поэтому я лишь стараюсь делать свою работу как можно лучше. Все ради интересов команды".

"В конечном счете я просто хочу играть матчи и приносить пользу. Я не ходил к тренеру жаловаться. Он знает, что я чувствую, и на старте сезона он интересовался моими мыслями. Я считаю, что ты должен придерживаться принятого решения и стараться изо всех сил".

"Бывают времена, когда я не получаю удовольствия от игры на этой позиции, когда это вызывает у меня разочарование, но я рад быть частью этой команды, у нас много отличных игроков, и я думаю, мы можем быть успешны. Я хочу поучаствовать в этом", — сообщил Милнер Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 06.05.2017 20:14 # gerrard08
    Последние такие же качесвенные лз за последние лет 10 в лфк были только Энрике и Риисе.
    А так эту песнь Милли с самого начала сезона поёт.

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  2. liverfun 06.05.2017 20:13 # liverfun
    несколько месяцев назад же было это вью

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  3. paul-shark 06.05.2017 20:12 # paul-shark
    Не рад - пи3дуй на четыре стороны. Флэнаган заменит, кек.
    Ну а так, Милли понять можно. В ЛФК ему обещали позицию в центре поля, в итоге нае6али.

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  4. dimon70 06.05.2017 20:09 # dimon70
    значит слухи про покупку левого заща небеспочвенны,и Милли это понимает

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