Милнер "испытывает разочарование" от игры на позиции защитника

Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что ему не всегда нравится играть на позиции левого защитника.

Игра Альберто Морено в победном для "красных" матче первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:4) произвела неизгладимое впечатление на главного тренера Юргена Клоппа, и тот впредь стал использовать слева в обороне 31-летнего Милнера.



Джеймс, номинальный полузащитник, рад делать вклад в успехи команды, но признает, что не всегда получает удовольствие от игры в оборонительной линии.



"Мне впервые пришлось играть на этой позиции в Премьер-Лиге. Это не то, чему можно научиться, катая мяч с друзьями в выходные".



"Это было очень непривычно, но на протяжении всей своей карьеры я старался учиться. Кроме того, прежде мне довелось поиграть на многих позициях, поэтому я лишь стараюсь делать свою работу как можно лучше. Все ради интересов команды".



"В конечном счете я просто хочу играть матчи и приносить пользу. Я не ходил к тренеру жаловаться. Он знает, что я чувствую, и на старте сезона он интересовался моими мыслями. Я считаю, что ты должен придерживаться принятого решения и стараться изо всех сил".



"Бывают времена, когда я не получаю удовольствия от игры на этой позиции, когда это вызывает у меня разочарование, но я рад быть частью этой команды, у нас много отличных игроков, и я думаю, мы можем быть успешны. Я хочу поучаствовать в этом", — сообщил Милнер Sky Sports.