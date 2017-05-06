Гвардиола недоволен реализацией "Сити" в этом сезоне

После победы 5:0 над "Кристал Пэлас" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда пока не соответствует топ-уровню по реализации своих моментов.

В субботу "горожанам" в 10-й раз в этом сезоне удалось забить четыре гола или более за один матч. Крупная победа лишний раз напомнила Гвардиоле о тех проблемах с реализацией моментов, с которыми "Сити" столкнулся в завершающейся кампании.



"Я могу вспомнить только один матч, когда соперник создал больше моментов, чем мы. Это матч на "Уайт Харт Лэйн" против "Тоттенхэма". В остальных — нет. Мы были лучше, чем все другие команды. Против "Челси" мы имели больше моментов как здесь, так и на "Стэмфорд Бридж". Но мы плохо действовали в штрафной площади".



"Мы являемся лучшей командой Премьер-Лиги по созданию чистых голевых моментов. Мы лучшие. Но нам не удается забивать голы. Самое сложное в футболе, баскетболе, теннисе и во всех видах спорта — завершить комбинацию. В матче против "Эвертона" соперник четырежды приблизился к нашим воротам и повел 4:0. Мы имели больше моментов".



"Вы видите, что "Реал", "Барселона", "Ювентус" создают достаточное количество моментов, примерно как и мы. Но они обладают тремя подходящими парнями впереди, и они забивают голы. В этом сезоне нам этого очень не хватало".



"Сегодня в правильные моменты на первых минутах первого тайма и на первых минутах второго таймы мы забили голы. Против "Манчестер Юнайтед" мы 19 раз выходили на ударные позиции, но не забили ни гола", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.