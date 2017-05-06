"Арсенал" не получал предложений по Озилу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что его клуб до сих пор не получил ни одного предложения по плеймейкеру Месуту Озилу.

Как известно, действующий контракт 28-летнего Озила с "канонирами" истекает уже в конце следующего сезона. В отличие от своего партнера Алексиса Санчеса, Месут не пользуется интересом топ-клубов, поэтому может продлить пребывание на "Эмирейтс".



"Мы не получили ни официального предложения, ни даже официального запроса. Прежде чем потратить большие деньги, мы проанализируем контрактные обязательства, потому что мы ведем переговоры о продлении не только с Озилом и Санчесом".



"Сразу у нескольких наших игроков действуют контракты, которые истекают в конце следующего сезона. Мы должны убедиться в том, что у нас есть ресурсы, чтобы удержать их и, соответственно, добиться успеха в будущем", - цитирует Венгера The Sun.