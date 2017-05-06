"Арсенал" не стал возвращать Уилшира на реабилитацию

Джек Уилшир "Арсенал" не стал возвращать полузащитника Джека Уилшира на реабилитацию в клуб, что дополнительно заставляет усомниться в перспективах англичанина на "Эмирейтс".

Напомним, Уилшир находится вне игры с 15 апреля, когда в матче за "Борнмут", где он проводит этот сезон на правах аренды, Джек получил перелом ноги и лишился шансов помочь команде Эдди Хау на финишной дистанции.

Как стало известно Daily Mirror, свою реабилитацию Джек проходит у "вишенок". "Арсенал" не изъявил желания вернуть своего воспитанника, и это может стать негативным фактором в уже стартовавших переговорах о новом контракте Уилшира.

Действующее соглашение Джека по-прежнему истекает через год. "Арсенал" стремится связать будущее 25-летнего полузащитника на более длительный срок, однако у Уилшира существуют вполне обоснованные сомнения насчет своих перспектив у "канониров".

Если Джек все-таки решит покинуть "Эмирейтс" грядущим летом, у него не будет недостатка в предложениях. Выкупить трансфер Уилшира, помимо "Борнмута", желают "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".


Метки Арсенал, Борнмут, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2017 17:00

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  1. sausage 06.05.2017 17:39 # sausage
    Венгер же раньше в нём души не чаял. Вот и вся любовь...

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  2. palach221078 06.05.2017 17:28 # palach221078
    кинули питорасы своего инвалида.

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  3. barstreetboy 06.05.2017 17:02 # barstreetboy
    Вот вам и отношение гг к своим легендам

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