"Арсенал" не стал возвращать Уилшира на реабилитацию

"Арсенал" не стал возвращать полузащитника Джека Уилшира на реабилитацию в клуб, что дополнительно заставляет усомниться в перспективах англичанина на "Эмирейтс".

Напомним, Уилшир находится вне игры с 15 апреля, когда в матче за "Борнмут", где он проводит этот сезон на правах аренды, Джек получил перелом ноги и лишился шансов помочь команде Эдди Хау на финишной дистанции.



Как стало известно Daily Mirror, свою реабилитацию Джек проходит у "вишенок". "Арсенал" не изъявил желания вернуть своего воспитанника, и это может стать негативным фактором в уже стартовавших переговорах о новом контракте Уилшира.



Действующее соглашение Джека по-прежнему истекает через год. "Арсенал" стремится связать будущее 25-летнего полузащитника на более длительный срок, однако у Уилшира существуют вполне обоснованные сомнения насчет своих перспектив у "канониров".



Если Джек все-таки решит покинуть "Эмирейтс" грядущим летом, у него не будет недостатка в предложениях. Выкупить трансфер Уилшира, помимо "Борнмута", желают "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".