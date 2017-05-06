"Сити" забил пять безответных голов "Пэлас"

"Манчестер Сити" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, отправив в ворота "Кристал Пэлас" пять безответных мячей.

По сравнению с ничейным матчем против "Мидлсбро" (2:2) в стартовом составе "горожан" появились Яя Туре, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Лерой Сане.



Тренер "орлов" Сэм Эллардайс ограничился единственной перестановкой, выпустив Джеффа Шлюппа вместо Дамьена Дилэйни.



Хозяевам "Этихад" потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет. Мартин Келли головой неудачно прервал навес Стерлинга, в результате чего мяч отскочил прямо на Сильву, и тот пробил в касание с левой ноги — 1:0.



В дальнейшем "Сити" позволил сопернику подержать мяч, однако "Пэлас" выглядел разрозненно и редкие проблески опасности создавал за счет индивидуального мастерства.



В этом самом индивидуальном мастерстве "горожане" значительно превосходили гостей, поэтому второй гол был гораздо ближе, нежели ответный. Голкиперу "орлов" Уэйнну Хеннесси пришлось пережить немало неприятных моментов из-за активных действий Стерлинга, Сане и Сильвы.



На 35-й минуте "Пэлас" имел реальную возможность сравнять счет. Кристиан Бентеке бил головой после подачи Андроса Таунсена с правого фланга, однако Кабальеро совершил классный сейв в падении.



Второй тайм тоже начался с быстрого гола — на сей раз "Сити" потребовалось три минуты. После неудачного розыгрыша углового Кевин Де Брюйне вернул мяч в штрафную, прострелив низом, а Венсан Компани нанес мощный удар в касание и поразил ближний верхний угол ворот — 2:0.



"Пэлас" совсем пал духом и на 59-й минуте пропустил еще раз. Габриэль Жезус покатил мяч на Де Брюйне, который пробил с дистанции в ближний угол ворот — 3:0.



В остатке матча шла неторопливая игра в товарищеском духе, но голы еще не закончились. На 82-й минуте Туре забросил мяч в штрафную, а вышедший на замену Пабло Сабалета сделал скидку Стерлингу. Рахим дождался, пока до него дойдет мяч, и неотразимо пробил в касание — 4:0. А уже в компенсированное время Николас Отаменди головой замкнул подачу Де Брюйне со штрафного — 5:0.



"Сити" абсолютно затмил своего соперника в этом матче и одержал победу в доминирующем стиле. "Пэлас" практически не сопротивлялся после второго гола, осознав тщетность своих попыток. "Горожане" укрепились в топ-4 и теперь ожидают, как закончится очная встречах двух их преследователей.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче