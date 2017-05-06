"Сити" забил пять безответных голов "Пэлас"

Лерой Сане, Кевин Де Брюйне и Давид Сильва "Манчестер Сити" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, отправив в ворота "Кристал Пэлас" пять безответных мячей.

По сравнению с ничейным матчем против "Мидлсбро" (2:2) в стартовом составе "горожан" появились Яя Туре, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Лерой Сане.

Тренер "орлов" Сэм Эллардайс ограничился единственной перестановкой, выпустив Джеффа Шлюппа вместо Дамьена Дилэйни.

Хозяевам "Этихад" потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет. Мартин Келли головой неудачно прервал навес Стерлинга, в результате чего мяч отскочил прямо на Сильву, и тот пробил в касание с левой ноги — 1:0.

В дальнейшем "Сити" позволил сопернику подержать мяч, однако "Пэлас" выглядел разрозненно и редкие проблески опасности создавал за счет индивидуального мастерства.

В этом самом индивидуальном мастерстве "горожане" значительно превосходили гостей, поэтому второй гол был гораздо ближе, нежели ответный. Голкиперу "орлов" Уэйнну Хеннесси пришлось пережить немало неприятных моментов из-за активных действий Стерлинга, Сане и Сильвы.

На 35-й минуте "Пэлас" имел реальную возможность сравнять счет. Кристиан Бентеке бил головой после подачи Андроса Таунсена с правого фланга, однако Кабальеро совершил классный сейв в падении.

Второй тайм тоже начался с быстрого гола — на сей раз "Сити" потребовалось три минуты. После неудачного розыгрыша углового Кевин Де Брюйне вернул мяч в штрафную, прострелив низом, а Венсан Компани нанес мощный удар в касание и поразил ближний верхний угол ворот — 2:0.

"Пэлас" совсем пал духом и на 59-й минуте пропустил еще раз. Габриэль Жезус покатил мяч на Де Брюйне, который пробил с дистанции в ближний угол ворот — 3:0.

В остатке матча шла неторопливая игра в товарищеском духе, но голы еще не закончились. На 82-й минуте Туре забросил мяч в штрафную, а вышедший на замену Пабло Сабалета сделал скидку Стерлингу. Рахим дождался, пока до него дойдет мяч, и неотразимо пробил в касание — 4:0. А уже в компенсированное время Николас Отаменди головой замкнул подачу Де Брюйне со штрафного — 5:0.

"Сити" абсолютно затмил своего соперника в этом матче и одержал победу в доминирующем стиле. "Пэлас" практически не сопротивлялся после второго гола, осознав тщетность своих попыток. "Горожане" укрепились в топ-4 и теперь ожидают, как закончится очная встречах двух их преследователей.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2017 16:25

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  1. gerrard08 06.05.2017 16:52 # gerrard08
    Ебанный паласх, +5 это охеренный гандикап в разницу мячей для сити

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  2. hammersmith 06.05.2017 16:45 # hammersmith
    почти все команды уже по 35-36 туров сыграли одни эти опущенцы обоссанные из арсенала 33. саутгемптону простительно

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  3. stamford-bridge 06.05.2017 16:41 # stamford-bridge
    норм разницу забитых/пропущенных мутят, посмотрим чем Ливерпуль ответит

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  4. tvinkovod 06.05.2017 16:34 # tvinkovod
    просто размазали

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  5. jesus33 06.05.2017 16:34 # jesus33
    И этот пэлас недавно унизил chelsea на их унитазе.
    АПЛ скатилась в последние годы, если чемпионами такие помойки становятся.
    Дальше кто, Уиган?

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  6. budun 06.05.2017 16:33 # budun
    Топово катает Пеп, приятно смотреть на Сити.

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  7. mancunia-planet 06.05.2017 16:33 # mancunia-planet
    пустоты, как обычно, на этом голубом сарае, никто ходить не хочет, все Ибру видели на улице 100%! крохотные

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  8. largo-winch 06.05.2017 16:28 # largo-winch
    Тяжело без Сахо. А Мансити уже 6 побед из 7 без участия Агуеро... Что за машину строит Пепка

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  9. aristarh-overeem 06.05.2017 16:27 # aristarh-overeem
    Пепка купил голы

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  10. narcot 06.05.2017 16:27 # narcot
    почему снова в сб играет одно говно? поч 0 топов в сб? заeбали

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  11. kingoflondon 06.05.2017 16:27 # kingoflondon
    изи катка

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