Махрез хочет уйти из "Лестера"

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез хочет покинуть "лис" по окончании сезона и перебраться в клуб из Лиги Чемпионов.

Только прошлым летом 26-летний Махрез заключил с "Лестером" новый контракт, став одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба наряду с нападающим Джейми Варди. Защита чемпионского титула Премьер-Лиги, впрочем, прошла совсем не по сценарию Рияда.

Как стало известно Daily Mirror, по ходу сезона у алжирца резко испортились отношения с главным тренером Клаудио Раньери, который чуть позже был отправлен в отставку. Уход итальянца на какое-то время пробудил Махреза, но и только.

Например, на прошлой неделе Рияд бурно отреагировал на свою замену в поединке с "Вест Бромвичем". Рулевой "лис" Крейг Шекспир тут же признал, что его ждет серьезный разговор с вингером.

По информации источника, грядущим летом Махрез и вовсе намерен уйти из "Лестера". Рияд предпочитает отправиться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.



Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 06.05.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1503

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ilyas777 06.05.2017 16:18 # ilyas777
    В Ливерпуль как раз по стилю очень подошел бы

    (ответить)

  2. didier-11 06.05.2017 15:38 # didier-11
    Середняк. В ливерпуль его

    (ответить)

  3. tanku2013 06.05.2017 15:32 # tanku2013
    Спатртак ждет тебя =)

    (ответить)

  4. sawbones 06.05.2017 15:20 # sawbones
    Да нах он нужен Челси, своих хватает.

    (ответить)

  5. tigerpool 06.05.2017 15:05 # tigerpool
    В ЛФК этого топаря

    (ответить)

  6. mancunia-planet 06.05.2017 15:01 # mancunia-planet
    куда угодно, только не в позорный Челси, но он и сам низачто не пойдёт в этот ...

    (ответить)

  7. asnural 06.05.2017 15:01 # asnural
    Махрез..Цеск..кого еще изувечили?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: