Махрез хочет уйти из "Лестера"
Вингер "Лестера" Рияд Махрез хочет покинуть "лис" по окончании сезона и перебраться в клуб из Лиги Чемпионов.
Только прошлым летом 26-летний Махрез заключил с "Лестером" новый контракт, став одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба наряду с нападающим Джейми Варди. Защита чемпионского титула Премьер-Лиги, впрочем, прошла совсем не по сценарию Рияда.
Как стало известно Daily Mirror, по ходу сезона у алжирца резко испортились отношения с главным тренером Клаудио Раньери, который чуть позже был отправлен в отставку. Уход итальянца на какое-то время пробудил Махреза, но и только.
Например, на прошлой неделе Рияд бурно отреагировал на свою замену в поединке с "Вест Бромвичем". Рулевой "лис" Крейг Шекспир тут же признал, что его ждет серьезный разговор с вингером.
По информации источника, грядущим летом Махрез и вовсе намерен уйти из "Лестера". Рияд предпочитает отправиться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.
06.05.2017 15:00
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Последние комментарии:
В Ливерпуль как раз по стилю очень подошел бы
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Середняк. В ливерпуль его
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Спатртак ждет тебя =)
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Да нах он нужен Челси, своих хватает.
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В ЛФК этого топаря
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куда угодно, только не в позорный Челси, но он и сам низачто не пойдёт в этот ...
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Махрез..Цеск..кого еще изувечили?
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