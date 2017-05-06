Махрез хочет уйти из "Лестера"

Вингер "Лестера" Рияд Махрез хочет покинуть "лис" по окончании сезона и перебраться в клуб из Лиги Чемпионов.

Только прошлым летом 26-летний Махрез заключил с "Лестером" новый контракт, став одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба наряду с нападающим Джейми Варди. Защита чемпионского титула Премьер-Лиги, впрочем, прошла совсем не по сценарию Рияда.



Как стало известно Daily Mirror, по ходу сезона у алжирца резко испортились отношения с главным тренером Клаудио Раньери, который чуть позже был отправлен в отставку. Уход итальянца на какое-то время пробудил Махреза, но и только.



Например, на прошлой неделе Рияд бурно отреагировал на свою замену в поединке с "Вест Бромвичем". Рулевой "лис" Крейг Шекспир тут же признал, что его ждет серьезный разговор с вингером.



По информации источника, грядущим летом Махрез и вовсе намерен уйти из "Лестера". Рияд предпочитает отправиться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.