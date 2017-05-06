Луис: "Я созрел как игрок"

Давид Луис Центральный защитник "Челси" Давид Луис заявил, что под руководством Антонио Конте он созрел как игрок.

Возвращение 30-летнего бразильца на "Стэмфорд Бридж" удивило многих поклонников "синих", однако Луис посрамил своих скептиков. Давид стал важной частью схемы 3-4-3, с которой Конте уверенно движется к чемпионскому титулу Премьер-Лиги. По словам защитника, он, наконец, созрел как футболист.

"Накопленный за карьеру опыт помогает во многих ситуациях, например, теперь я больше читаю игру и лучше понимаю сам футбол. Если вы хотите прогрессировать, нужно учиться новым вещам".

"Я работал с шестью-семью тренерами в разных странах и разных лигах, и, безусловно, они помогли мне как игроку", - приводит слова Луиса Sky Sports.



Метки Луис, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.05.2017 14:00

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  1. mancunia-planet 06.05.2017 14:58 # mancunia-planet
    Созрела она, дура. Кудрявая чмырьдяйка, читает она) безталковщина)

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  2. budun 06.05.2017 14:49 # budun
    переоценённый центрбэк, уровня чуть выше среднего.

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  3. skychnie-oboi 06.05.2017 14:46 # skychnie-oboi
    Пенсы вы бы отсосали Луизу?

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  4. gusto 06.05.2017 14:28 # gusto
    лучший защитник апл.

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  5. narcot 06.05.2017 14:25 # narcot
    в 30 лет созрел. норм, топ

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  6. jesus33 06.05.2017 14:12 # jesus33
    Его на родине ненавидят наверное, помнят как только из-за него бразильская машина была унижена немцами.

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  7. manutd-20champ 06.05.2017 14:06 # manutd-20champ
    ягодка созрела

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  8. reeker 06.05.2017 14:06 # reeker
    Топарь.

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  9. johnny1905 06.05.2017 14:05 # johnny1905
    Всегда мне нравился, крутой защитник, всех заткнул, молодец!

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