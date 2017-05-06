Луис: "Я созрел как игрок"
Центральный защитник "Челси" Давид Луис заявил, что под руководством Антонио Конте он созрел как игрок.
Возвращение 30-летнего бразильца на "Стэмфорд Бридж" удивило многих поклонников "синих", однако Луис посрамил своих скептиков. Давид стал важной частью схемы 3-4-3, с которой Конте уверенно движется к чемпионскому титулу Премьер-Лиги. По словам защитника, он, наконец, созрел как футболист.
"Накопленный за карьеру опыт помогает во многих ситуациях, например, теперь я больше читаю игру и лучше понимаю сам футбол. Если вы хотите прогрессировать, нужно учиться новым вещам".
"Я работал с шестью-семью тренерами в разных странах и разных лигах, и, безусловно, они помогли мне как игроку", - приводит слова Луиса Sky Sports.
06.05.2017 14:00
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Созрела она, дура. Кудрявая чмырьдяйка, читает она) безталковщина)
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переоценённый центрбэк, уровня чуть выше среднего.
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Пенсы вы бы отсосали Луизу?
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лучший защитник апл.
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в 30 лет созрел. норм, топ
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Его на родине ненавидят наверное, помнят как только из-за него бразильская машина была унижена немцами.
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ягодка созрела
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Топарь.
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Всегда мне нравился, крутой защитник, всех заткнул, молодец!
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