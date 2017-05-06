Луис: "Я созрел как игрок"

Центральный защитник "Челси" Давид Луис заявил, что под руководством Антонио Конте он созрел как игрок.

Возвращение 30-летнего бразильца на "Стэмфорд Бридж" удивило многих поклонников "синих", однако Луис посрамил своих скептиков. Давид стал важной частью схемы 3-4-3, с которой Конте уверенно движется к чемпионскому титулу Премьер-Лиги. По словам защитника, он, наконец, созрел как футболист.



"Накопленный за карьеру опыт помогает во многих ситуациях, например, теперь я больше читаю игру и лучше понимаю сам футбол. Если вы хотите прогрессировать, нужно учиться новым вещам".



"Я работал с шестью-семью тренерами в разных странах и разных лигах, и, безусловно, они помогли мне как игроку", - приводит слова Луиса Sky Sports.