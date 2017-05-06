Агент рекомендует Ихеаначо покинуть "Сити"

Советник нападающего "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо призвал игрока покинуть "Этихад" из-за разногласий с главным тренером Пепом Гвардиолой.

20-летний нигериец, блестяще дебютировавший за "Сити" под руководством Мануэля Пеллегрини, провел всего пять матчей нынешнего сезона Премьер-Лиги с первых минут.



После приобретения Габриэля Жезуса Гвардиола практически не доверяет Келечи, из-за чего в прессе появились слухи о конфликте между тренером и игроком. Советник Ихеаначо рекомендует нападающему покинуть "Этихад".



"Ихеаначо нужно покинуть "Манчестер Сити" и найти лучшее место для продолжения карьеры. Кажется, он не входит в список футболистов, которых Гвардиола хочет видеть на поле, и нельзя ожидать, что молодой игрок с огромным потенциалом будет прожигать время на скамейке запасных."



"До прихода Габриэла Жезуса Келечи уже продемонстрировал свой класс, зарекомендовал себя. Я не говорю за Ихеаначо, но как человек, который даёт ему советы, не думаю, что Гвардиола справедлив к нему. Я считаю, что лучшим решением будет продолжить карьеру в другом месте", - сообщил Олумиде Олову Completesportnigeria.