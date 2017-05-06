Гиггз обратился к психиатру, чтобы пережить расставание с "Юнайтед"

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что ему потребовалась помощь психиатра, чтобы пережить расставание с "красными дьяволами".

Райан был непрерывно связан с "Юнайтед" с 14 лет, дебютировав за первую команду в 1991 году. После 24 сезонов в качестве игрока Гиггз перешел на должность ассистента, но прошлым летом был вынужден покинуть "Олд Траффорд".

В данный момент 43-летний валлиец все еще находится без работы, и такого рода кардинальные изменения в жизни дались Гиггзу непросто — ему потребовалась профессиональная психологическая помощь.

"Когда моя жизнь игрока, а затем и тренера в "Юнайтед" подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни. Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни за пределами "Юнайтед", — пишет Гиггз в своей колонке в The Telegraph.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. charlton 06.05.2017 12:36 # charlton
    Ну правильно, я тоже периодически к психиатру хожу

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  2. narcot 06.05.2017 12:31 # narcot
    середняк, игрочишка

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  3. knvlay 06.05.2017 12:27 # knvlay
    лучшему игроку двадцатилетия АПЛ можно

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  4. farot 06.05.2017 12:05 # farot
    очередное доказательство, что скумы отбитые на голову сектанты

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  5. gusto 06.05.2017 12:03 # gusto
    ахаха, какая неженка эта крыса пригородная.

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  6. j-silver 06.05.2017 12:01 # j-silver
    А после разрыва с женой брата посещал?

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  7. skychnie-oboi 06.05.2017 12:01 # skychnie-oboi
    Уборщиком на 0,25 лучше остаться на годик.Чтоб резко не бросать.

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