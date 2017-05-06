Гиггз обратился к психиатру, чтобы пережить расставание с "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что ему потребовалась помощь психиатра, чтобы пережить расставание с "красными дьяволами".
Райан был непрерывно связан с "Юнайтед" с 14 лет, дебютировав за первую команду в 1991 году. После 24 сезонов в качестве игрока Гиггз перешел на должность ассистента, но прошлым летом был вынужден покинуть "Олд Траффорд".
В данный момент 43-летний валлиец все еще находится без работы, и такого рода кардинальные изменения в жизни дались Гиггзу непросто — ему потребовалась профессиональная психологическая помощь.
"Когда моя жизнь игрока, а затем и тренера в "Юнайтед" подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни. Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни за пределами "Юнайтед", — пишет Гиггз в своей колонке в The Telegraph.
06.05.2017 12:00
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Ну правильно, я тоже периодически к психиатру хожу
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середняк, игрочишка
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лучшему игроку двадцатилетия АПЛ можно
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очередное доказательство, что скумы отбитые на голову сектанты
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ахаха, какая неженка эта крыса пригородная.
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А после разрыва с женой брата посещал?
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Уборщиком на 0,25 лучше остаться на годик.Чтоб резко не бросать.
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