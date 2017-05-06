Гиггз обратился к психиатру, чтобы пережить расставание с "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что ему потребовалась помощь психиатра, чтобы пережить расставание с "красными дьяволами".

Райан был непрерывно связан с "Юнайтед" с 14 лет, дебютировав за первую команду в 1991 году. После 24 сезонов в качестве игрока Гиггз перешел на должность ассистента, но прошлым летом был вынужден покинуть "Олд Траффорд".



В данный момент 43-летний валлиец все еще находится без работы, и такого рода кардинальные изменения в жизни дались Гиггзу непросто — ему потребовалась профессиональная психологическая помощь.



"Когда моя жизнь игрока, а затем и тренера в "Юнайтед" подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни. Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни за пределами "Юнайтед", — пишет Гиггз в своей колонке в The Telegraph.