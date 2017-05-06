Гвардиола хочет, чтобы "Сити" купил ему игроков, забивающих голы

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал руководство своего клуба купить ему игроков, способных забивать голы.

На финише этого сезона "горожане" уже не имеют шансов на трофеи и сражаются лишь за сохранение места в топ-4 Премьер-Лиги. Одной из главных причин этого стала плохая форма дома, где "Сити" потерял 17 очков и одержал лишь восемь побед — вдвое меньше идущего вторым "Тоттенхэма".

По мнению Гвардиолы, решение этой проблемы довольно очевидно — клуб должен выйти на трансферный рынок и "купить голы".

"Все просто: дело в недостаточном количество голов. Всегда может получиться так, что соперник забьет один гол, но мы сами забиваем недостаточно. Мы недостаточно часто забиваем два, три, четыре гола".

"При этом мы создаем достаточно моментов. По статистике мы являемся лучшей командой Премьер-Лиги по чистым голевым моментам, но мы седьмые по забитым голам".

"Когда какой-то парень быстрый, он быстрый. Когда один парень сильный, он сильный. Когда один парень хорошо играет головой, он хорошо играет головой. Когда один парень хорош в забивании голов, он хорош в забивании голов".

"Поэтому, когда ты покупаешь парня, который быстрый, ты покупаешь быстрого игрока. То же и с голами: если тебе нужны голы, нужно их купить. Так это устроено", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1887

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsealondon 06.05.2017 12:58 # chelsealondon
    Норм обоссал Агуэро Де Брёйне Стерлинга....

    (ответить)

  2. charlton 06.05.2017 12:37 # charlton
    нужен забивной вингер, типа Санчеса

    (ответить)

  3. knvlay 06.05.2017 12:34 # knvlay
    Гений опять прав!

    (ответить)

  4. winnerd 06.05.2017 12:20 # winnerd
    чушь какая-то, пусть лучше Гиггз посоветует ему психиатора

    (ответить)

  5. shearer1 06.05.2017 11:53 # shearer1
    Ему только бы купить всех

    (ответить)

  6. gusto 06.05.2017 11:49 # gusto
    А я хочу, чтобы ты наконец закрыл свою пасть противную

    (ответить)

  7. maxat1988 06.05.2017 11:41 # maxat1988
    Агуэро в Челси

    (ответить)

  8. gerrard08 06.05.2017 11:24 # gerrard08
    Юве в италии чаще всего в 1-0 или 2-0 выигрывает

    (ответить)

  9. chelsea-69 06.05.2017 11:21 # chelsea-69
    Как найдут такое место, пусть отсыпят пару ведер для соседа

    (ответить)

  10. gio 06.05.2017 11:13 # gio
    Что за кретин, Агуэро самый скорострельный форвард и еже жезус у него а он ноет.

    (ответить)

  11. ae 06.05.2017 11:11 # ae
    физручелло расписался в собственной некомпететности

    (ответить)

  12. mancunium1878 06.05.2017 11:10 # mancunium1878
    Возможно, это самое топовое вью, которое я читал за последний год. Ебaть, он гениальный тренер, пиздeц. Неимоверный уровень.

    (ответить)

  13. griboedov 06.05.2017 11:03 # griboedov
    Норм Агуэро опустил.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: