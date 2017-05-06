Гвардиола хочет, чтобы "Сити" купил ему игроков, забивающих голы
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал руководство своего клуба купить ему игроков, способных забивать голы.
На финише этого сезона "горожане" уже не имеют шансов на трофеи и сражаются лишь за сохранение места в топ-4 Премьер-Лиги. Одной из главных причин этого стала плохая форма дома, где "Сити" потерял 17 очков и одержал лишь восемь побед — вдвое меньше идущего вторым "Тоттенхэма".
По мнению Гвардиолы, решение этой проблемы довольно очевидно — клуб должен выйти на трансферный рынок и "купить голы".
"Все просто: дело в недостаточном количество голов. Всегда может получиться так, что соперник забьет один гол, но мы сами забиваем недостаточно. Мы недостаточно часто забиваем два, три, четыре гола".
"При этом мы создаем достаточно моментов. По статистике мы являемся лучшей командой Премьер-Лиги по чистым голевым моментам, но мы седьмые по забитым голам".
"Когда какой-то парень быстрый, он быстрый. Когда один парень сильный, он сильный. Когда один парень хорошо играет головой, он хорошо играет головой. Когда один парень хорош в забивании голов, он хорош в забивании голов".
"Поэтому, когда ты покупаешь парня, который быстрый, ты покупаешь быстрого игрока. То же и с голами: если тебе нужны голы, нужно их купить. Так это устроено", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
06.05.2017 11:00
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Норм обоссал Агуэро Де Брёйне Стерлинга....
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нужен забивной вингер, типа Санчеса
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Гений опять прав!
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чушь какая-то, пусть лучше Гиггз посоветует ему психиатора
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Ему только бы купить всех
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А я хочу, чтобы ты наконец закрыл свою пасть противную
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Агуэро в Челси
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Юве в италии чаще всего в 1-0 или 2-0 выигрывает
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Как найдут такое место, пусть отсыпят пару ведер для соседа
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Что за кретин, Агуэро самый скорострельный форвард и еже жезус у него а он ноет.
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физручелло расписался в собственной некомпететности
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Возможно, это самое топовое вью, которое я читал за последний год. Ебaть, он гениальный тренер, пиздeц. Неимоверный уровень.
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Норм Агуэро опустил.
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