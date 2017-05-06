Гвардиола хочет, чтобы "Сити" купил ему игроков, забивающих голы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал руководство своего клуба купить ему игроков, способных забивать голы.

На финише этого сезона "горожане" уже не имеют шансов на трофеи и сражаются лишь за сохранение места в топ-4 Премьер-Лиги. Одной из главных причин этого стала плохая форма дома, где "Сити" потерял 17 очков и одержал лишь восемь побед — вдвое меньше идущего вторым "Тоттенхэма".



По мнению Гвардиолы, решение этой проблемы довольно очевидно — клуб должен выйти на трансферный рынок и "купить голы".



"Все просто: дело в недостаточном количество голов. Всегда может получиться так, что соперник забьет один гол, но мы сами забиваем недостаточно. Мы недостаточно часто забиваем два, три, четыре гола".



"При этом мы создаем достаточно моментов. По статистике мы являемся лучшей командой Премьер-Лиги по чистым голевым моментам, но мы седьмые по забитым голам".



"Когда какой-то парень быстрый, он быстрый. Когда один парень сильный, он сильный. Когда один парень хорошо играет головой, он хорошо играет головой. Когда один парень хорош в забивании голов, он хорош в забивании голов".



"Поэтому, когда ты покупаешь парня, который быстрый, ты покупаешь быстрого игрока. То же и с голами: если тебе нужны голы, нужно их купить. Так это устроено", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.