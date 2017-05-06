Under Armour может сместить Nike в качестве технического спонсора "Сити"
"Манчестер Сити" планирует сменить технического спонсора с Nike на Under Armour по окончании следующего сезона.
Как известно, в данный момент пошивом формы для "горожан" занимается Nike, однако это спонсорский контракт истекает через год с небольшим и, вероятно, продлен не будет — клуб с "Этихад" жаждет заключить сделку на более выгодных для себя условиях.
По информации Daily Mail, фаворитом на замену Nike является американская компания Under Armour, которая недавно открыла штаб-квартиру в Манчестере и в данный момент стремится пополнить свое портфолио большим клубом Премьер-Лиги.
В недавнем прошлом Under Armour лишилась контракта с "Тоттенхэмом" и проиграла борьбу Nike за право сотрудничать с "Челси". Теперь американцы собираются сделать все возможное, чтобы заполучить себе в партнеры "Сити", хотя сделка еще не согласована.
06.05.2017 10:00
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могли бы рынок Дордой в качестве технического спонсора пригласить. Разницы бы никто не заметил.
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