Венгер признал, что у Озила есть проблемы с восприятием критики

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его полузащитник Месут Озил не всегда может правильно воспринимать и реагировать на критику в свой адрес.

По ходу этого сезона Озилу — иногда лично, иногда через своего агента — неоднократно приходилось оправдываться за свою незаметную игру в важных для команды матчах. Так было и после поражения в дерби Северного Лондона от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.



В преддверии домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье Венгер признал, что Озила есть проблемы с восприятием критики, однако Арсен считает, что люди не всегда правильно трактуют игру Месута.



"В целом больших игроков критикуют чаще, чем других. Убежден, если критиковать лишь игру Месута Озила, то это не совсем отражает то, что произошло на поле в прошлое воскресенье".



"Его стиль более плавный, менее агрессивный, однако это не означает, что он хочет побеждать меньше, чем остальные. Большие игроки несут ответственность за игру команды — так это видят люди".



"Я не уверен, что ему по плечам эта ответственность. Думаю, ему хочется проявлять себя в больших матчах, но хочется ли ему доказывать неправоту критиков? Я не уверен. Нравится ли ему, когда его критикуют? Я не уверен".



"Ему нужно быть жестче. Мы провели ряд хороших разговоров с ним, но у него особо не было времени, чтобы написать об этом книгу, поэтому вы не знаете об этом. Я не скажу вам то, что говорю ему".



"В конце концов ты хочешь, чтобы твои игроки показывали свой лучший футбол в каждом матче, и когда они не делают этого, ты испытываешь разочарование. Однако "Тоттенхэму" мы проиграли все вместе".



"Мы знаем, что являемся лишь людьми, и нужно смириться с тем, что у тебя бывают взлеты и падения. Мы хотим реабилитироваться в воскресенье, показав хорошую игру. Это лучшее, что мы можем", — цитирует Венгера Sky Sports.