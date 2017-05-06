36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу шестью поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 14:30 Онлайн-трансляция



Вряд ли Хосеп Гвардиола мог предполагать, что на финише своего дебютного английского сезона он будет сражаться за попадание в топ-4, уже не имея шансов на трофеи. Но судьба распорядилась именно так, и сейчас "Манчестер Сити" стремится избежать того, чтобы эта кампания завершилась провалом. "Кристал Пэлас" пока не может чувствовать себя в безопасности, поэтому "горожанам" придется непросто. "Сити" выиграл восемь из девяти последних встреч с "орлами" в рамках чемпионата.



"Сити" не может рассчитывать на травмированных Клаудио Браво, Джона Стоунса, Давида Сильву и Серхио Агуэро.



"Кристал Пэлас" может недосчитаться вингера Андроса Таунсенда, который испытывает дискомфорт в ахилле. Мамаду Сако, Скотт Данн, Джеймс Томкинс и Йоан Кабайе остаются в лазарете.



ХАЛЛ — САНДЕРЛЕНД 17:00



"Сандерленд" уже оформил вылет, но в остатке сезона все еще может оказать большое влияние на компанию, с которой отправится в Чемпионшип. Если "Халл" одержит свою седьмую победу в восьми домашних матчах при Марку Силве, то увеличит свой отрыв до пяти очков от "Суонси", который играет позже в субботу, и с которым в следующем туре сразятся "коты". "Сандерленд" одержал семь побед в 11 последних встречах с "тиграми" в рамках чемпионата.



"Халл" не имеет новых кадровых проблем. Дьюмерси Мбокани залечил заднюю поверхность бедра.



Полузащитник "Сандерленд" Себастьян Ларссон отбыл трехматчевую дисквалификацию. Билли Джонс, Джейсон Денайер, Джек Родуэлл, Даррон Гибсон и Ли Каттермол под вопросом.



БЕРНЛИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 17:00



Первая выездная победа в этом сезоне — над "Кристал Пэлас" со счетом 0:2 — приблизила "Бернли" на расстояние в один балл к знаковому рубежу в 40 очков, который "Вест Бромвич" уже давно достиг, после чего заметно расслабился, потерпев четыре поражения кряду и не забивая уже в пяти поединках. Домашний характер матча оставляет "бордовым" отличные шансы продлить свою прописку в Премьер-Лиге на будущий год. В трех встречах с "Бернли" в рамках Премьер-Лиги "дрозды" забили 10 голов.



Первый матч в сезоне рискует пропустить защитник "Бернли" Майкл Кин, характер его повреждения не раскрывается. Также под вопросом Бен Ми, но Стивен Уорд и Джордж Бойд залечили свои болячки.



"Вест Бромвич" вынужден обходиться без Мэтта Филлипа и Хэла Робсон-Кану.



БОРНМУТ — СТОУК 17:00



10-я команда Премьер-Лиги принимает 12-ю. Казалось бы, ни тем, ни другим уже ничего не надо, однако, если постараться, можно увидеть стимул в том, что финишировать в верхней половине таблицы — "Стоук" непременно это делал в трех предыдущих сезонах. "Борнмут" находится в хорошей форме и надеется оформить три кряду победы в Премьер-Лиге впервые с марта 2016. Данная встреча соперников в прошлой кампании завершилась победой "гончаров" со счетом 1:3.



У нападающего "Борнмута" Беника Афобе травма задней поверхности бедра. Компанию ему в лазарете составят Дэн Гослинг, Джек Уилшир, Эндрю Сурман, Каллум Уилсон и Адам Федеричи.



"Стоуку" предстоит оценить физическую готовность нападающих Сэйдо Берахино и Джонатана Уолтерса.



ЛЕСТЕР — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



Обе команды имеют в своем активе по 40 очков, однако тренеры Крейг Шекспир и Вальтер Маццарри не могут позволить себе расслабиться на финише, ведь их будущее все еще находится под вопросом. И "Лестеру", и "Уотфорду" совсем не помешало бы подняться в топ-10. Правда, для "шершней" эта задача едва ли выполнима с такой выездной формой — четыре поражения кряду за пределами своего стадиона без единого забитого гола. В девяти последних визитах на "Кинг Пауэр" "Уотфорд" одержал только одну победу — в Чемпионшипе четыре года назад.



Капитан "Лестера" Уэс Морган все еще не готов вернуться на поле, но имеет шансы восстановиться до выезда к "Манчестер Сити" на следующей неделе. Нампалис Менди давно травмирован.



"Уотфорд" лишен защитника Мигеля Бритоса, но Хосе Холебас уже поправился.



СУОНСИ — ЭВЕРТОН 19:30



Матч огромной важности для "Суонси", который к стартовому свистку может быть уже в пяти очках позади "Халла". После спада "лебеди" несколько выправили ситуацию, победив "Стоук" и добыв ничью в гостях у "Манчестер Юнайтед". "Эвертон" не выигрывает уже в шести матчах кряду и, как кажется, хочет поскорее уйти на летние каникулы. В 26 встречах команд с учетом всех соревнований "Суонси" одержал лишь две победы.



Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте оправился после проблем с животом, но Джефферсон Монтеро в остатке сезона уже не сыграет. Анхель Рангель восстановился после перелома стопы и на следующей неделе приступит к тренировкам.



В лазарете "Эвертона" находятся полузащитники Морган Шнайдерлен и Джеймс Маккарти.