Антонио Конте не знает, уедет ли Коста в Китай

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что ничего не знает о возможном переезде своего нападающего Диего Косты в Китай грядущим летом.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что Диего уже дал согласие на переход в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Однако затем китайский клуб открестился от этих слухов и в официальном заявлении поведал, что вообще не вел переговоров насчет Косты.



Так или иначе, но насчет перспектив 28-летнего испанца на "Стэмфорд Бридж" есть большие сомнения. Но для Конте это не имеет значения. Антонио хочет, чтобы его подопечный сосредоточился на завершении сезона.



"Я ничего не знаю об этом (предварительном контракте с китайским клубом). Думаю, сейчас для каждого игрока, для каждого работника "Челси" очень важно сосредоточиться на настоящем. Настоящее очень важно для нас. Важнее, чем будущее".



"Это необходимо, чтобы сохранить концентрацию и подготовиться правильным образом к этим пяти матчам (включая финал Кубка Англии) от настоящего момента и до окончания сезона".



"Я не беспокоюсь насчет этого (возможной потери Косты). Я наблюдаю своих игроков ежедневно и вижу правильную концентрацию, правильный фокус. Думаю, сейчас, когда остаются считанные матчи, у нас есть возможность добиться великолепных целей", — цитирует Конте Sky Sports.