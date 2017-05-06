Клопп признал, что "Ливерпуль" "нервничает"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его игроки нервничают в преддверии развязки сезона.

В данный момент "красные" удерживают третью позицию в Премьер-Лиге, однако "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", с учетом их матчей в запасе, дышат команде Клоппа в спину и жаждут оставить конкурента без путевки в Лигу Чемпионов.



В преддверии домашнего матча против "Саутгемптона" в воскресенье Юрген выразил надежду, что его подопечные совладают с нервами и не допустят осечки.



"Мы испытываем давление, но это позитивное давление. Мы можем кое-чего добиться. Мы знаем, насколько хорош наш соперник. Мне нравится наблюдать за "Саутгемптоном".



"Наш план на воскресенье заключается в том, чтобы задействовать "Энфилд". Для некоторых это нервная ситуация, но мы должны быть смелыми, должны получить удовольствие от своей игры и задействовать толпу".



"Я абсолютно понимаю, что игроки начинают нервничать, но "Энфилд" всегда оказывает нам более чем хорошую поддержку. Мы собираемся побороться ради всех нас", — цитирует Клоппа Daily Mirror.