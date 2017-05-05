"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму" и снял вопросы о судьбе титула

"Тоттенхэм" потерпел минимальное поражение в дерби против "Вест Хэма", чем практически снял все вопросы о судьбе чемпионского титула Премьер-Лиги.

Энди Кэрролл так и не успел восстановиться к дерби, поэтому его место в нападении "молотобойцев" вновь занял забивший один гол за весь сезон Хонатан Кальери. Зато вернулись в команду крайние защитники Аарон Крессуэлл с Сэмом Байрамом и капитан Марк Нобл.



После победы 2:0 над "Арсеналом" тренер "шпор" Маурисио Почеттино произвел лишь одну корректировку в стартовом составе, отправив на правый фланг обороны Кайла Уолкера, который заменил Кирана Триппьера.



Вдохновившись атмосферой дерби, "Вест Хэм" очень бодро начал матч. Уже на шестой минуте Мануэль Лансини выскочил на ударную позицию по левому краю штрафной площади и, вместо паса на свободного партнера, решил бить сам — мимо.



"Тоттенхэм" занял выжидательную позицию и разразился моментом только на 21-й минуте. Голкипер хозяев Адриан в течение нескольких секунд отразил два удара Харри Кейна, между которыми расположился заблокированный выстрел Деле Али.



Спустя еще шесть минут "шпорам" откровенно повезло. Уго Льорис был вынужден покинуть штрафную, чтобы остановить выходившего один на один Лансини. Голкипер выбил мяч, но одновременно снес соперника. К счастью для гостей, рефери не увидел в этом эпизоде нарушения правил.



Ближе к перерыву "Тоттенхэму" удалось успокоить игру и забрать мяч под свой контроль. "Вест Хэм" отошел назад, перестав атаковать. Моменты исчезли.



Во втором тайме темп вновь вырос, но моменты возникали редко. На 63-й минуте Адриан совершил очередной сейв, вытащив удар Сон Хен Мина в дальний угол. А на 65-й минуте "молотобойцы" открыли счет, когда Лансини подкараулил отскок мяча во вратарской и буквально расстрелял Льориса — 1:0.



Гол просто окрылил "Вест Хэм", тогда как "шпоры", напротив, дрогнули. На 76-й минуте Тоби Алдервейрелд грубейшим образом потерял мяч в своей штрафной, однако Льорису каким-то чудом удалось отразить удар Кальери в упор.



Гости были морально подавлены и в концовке матча так и не создали реальных моментов, чтобы уйти от поражения. "Молотобойцы" уверенно довели дело до победы.



"Тоттенхэм" упустил возможность приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Челси" на расстояние в одно очко, впервые потеряв очки за 10 последних матчей. Этот результат практически полностью снимает интригу в борьбе за титул. "Вест Хэм" прекрасно настроился на дерби и благодаря этой победе обезопасил себя от вылета.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче