"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму" и снял вопросы о судьбе титула
"Тоттенхэм" потерпел минимальное поражение в дерби против "Вест Хэма", чем практически снял все вопросы о судьбе чемпионского титула Премьер-Лиги.
Энди Кэрролл так и не успел восстановиться к дерби, поэтому его место в нападении "молотобойцев" вновь занял забивший один гол за весь сезон Хонатан Кальери. Зато вернулись в команду крайние защитники Аарон Крессуэлл с Сэмом Байрамом и капитан Марк Нобл.
После победы 2:0 над "Арсеналом" тренер "шпор" Маурисио Почеттино произвел лишь одну корректировку в стартовом составе, отправив на правый фланг обороны Кайла Уолкера, который заменил Кирана Триппьера.
Вдохновившись атмосферой дерби, "Вест Хэм" очень бодро начал матч. Уже на шестой минуте Мануэль Лансини выскочил на ударную позицию по левому краю штрафной площади и, вместо паса на свободного партнера, решил бить сам — мимо.
"Тоттенхэм" занял выжидательную позицию и разразился моментом только на 21-й минуте. Голкипер хозяев Адриан в течение нескольких секунд отразил два удара Харри Кейна, между которыми расположился заблокированный выстрел Деле Али.
Спустя еще шесть минут "шпорам" откровенно повезло. Уго Льорис был вынужден покинуть штрафную, чтобы остановить выходившего один на один Лансини. Голкипер выбил мяч, но одновременно снес соперника. К счастью для гостей, рефери не увидел в этом эпизоде нарушения правил.
Ближе к перерыву "Тоттенхэму" удалось успокоить игру и забрать мяч под свой контроль. "Вест Хэм" отошел назад, перестав атаковать. Моменты исчезли.
Во втором тайме темп вновь вырос, но моменты возникали редко. На 63-й минуте Адриан совершил очередной сейв, вытащив удар Сон Хен Мина в дальний угол. А на 65-й минуте "молотобойцы" открыли счет, когда Лансини подкараулил отскок мяча во вратарской и буквально расстрелял Льориса — 1:0.
Гол просто окрылил "Вест Хэм", тогда как "шпоры", напротив, дрогнули. На 76-й минуте Тоби Алдервейрелд грубейшим образом потерял мяч в своей штрафной, однако Льорису каким-то чудом удалось отразить удар Кальери в упор.
Гости были морально подавлены и в концовке матча так и не создали реальных моментов, чтобы уйти от поражения. "Молотобойцы" уверенно довели дело до победы.
"Тоттенхэм" упустил возможность приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Челси" на расстояние в одно очко, впервые потеряв очки за 10 последних матчей. Этот результат практически полностью снимает интригу в борьбе за титул. "Вест Хэм" прекрасно настроился на дерби и благодаря этой победе обезопасил себя от вылета.
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
05.05.2017 23:55
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Последние комментарии:
Гребеень петушинный поник
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Попрятались как обычно, класика
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Mab ты где, хочу по губам тебе шершавым провести
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Ахахазаха, петухи сосите, нах арсу чемпик брать, всос петухов намного приятнее
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КП 3--3 ЛФК
3 года назад
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Пенсы пидарасы!
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Манчестер еще пылит?
(ответить)
Теперь главное,что бы Тоттенхэм не начал пинать хуи и обоссал обоссаного на УХЛ в следующем туре.А в воскресенье пожалуй притоплю за ггшников,пусть эти опущенцы хоть победе над МЮ порадуются,а то такими тэмпами этих ущербов вообще на фапле не будет.
(ответить)
Число фейков жекинули стало равно числу нулей. Но это не точно.
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
лел, немцы оказывается пиндосов на чампе обыграли
(ответить)
Во что фапл превратили... Кошмар
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просто то, что ты делаешь сейчас это всё равно, что когда ты погружаешься в говно (я про нынешнюю ситуацию Арсенала) и пытаешься кидаться говном на того, кто не купается в говне как ты и все твои попытки заканчиваются пустой попыткой привлечь внимание со стороны.
Источник: http://fapl.ru/posts/54740/?c=1#c6357807
facepalm
(ответить)
Челси под давлением сказал Поччетино и сос нул:d
(ответить)
Пиздос, членси почти оформил чемпионство, теперь еблю кекса кубанского с паласхом не остановить.
(ответить)
Нет, Джезус33 не стоит мучать кошек. А то выйдут хозяева и набьют ебальник. Лучше попробуй поймать крота. Или разори гнездо.
(ответить)
Это неспроста петухи не могут играть на широких лужайках, архетипная английская команда не привыкла к пространствам. Психологически отвлекает широкое поле курей. Веселый будет у них сезон на уэмбли
(ответить)
норм все начали общаться, будто их отцы сапожники. Вообще умом тронулись, дегенераты фапловские.
(ответить)
Наконец то пакет заткнется.
Теперь главное в понедельник не обосраться самим.
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МЮ, Ливеру, Арсеналу можно бухать и спорить у кого история круче. А Сити что делать? Кого им вспоминать, кроме Манчини. Бедный жезус33. Он, наверное, побежал на улицу мучать кошек.
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