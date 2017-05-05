Конте: "Не могу осчастливить всех игроков"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не может осчастливить абсолютно всех игроков, включая полузащитника Сеска Фабрегаса.

На этой неделе стало известно, что 30-летним испанцем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль." Смелую попытку заполучить Фабрегаса клубы могут предпринять сразу после окончания сезона.



По словам Конте, его не беспокоят слухи относительно будущего Сеска, тем более что приоритетом в остатке сезона остается чемпионский титул. Осчастливить всех игроков Антонио просто не может.



"Я не должен держать всех игроков счастливыми и хотел бы это подчеркнуть. Задача тренера и команды очень проста – побеждать. Вы говорите о счастье, а я говорю о победах и упорной работе".



"Моя цель – привить команде победный менталитет, а это не предполагает, что игроки должны быть счастливы. Я хочу, чтобы они боролись за место в составе и побеждали как единое целое. Счастливы они или нет, меня не волнует", - цитирует Конте Sky Sports.