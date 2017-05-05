Конте: "Не могу осчастливить всех игроков"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не может осчастливить абсолютно всех игроков, включая полузащитника Сеска Фабрегаса.
На этой неделе стало известно, что 30-летним испанцем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль." Смелую попытку заполучить Фабрегаса клубы могут предпринять сразу после окончания сезона.
По словам Конте, его не беспокоят слухи относительно будущего Сеска, тем более что приоритетом в остатке сезона остается чемпионский титул. Осчастливить всех игроков Антонио просто не может.
"Я не должен держать всех игроков счастливыми и хотел бы это подчеркнуть. Задача тренера и команды очень проста – побеждать. Вы говорите о счастье, а я говорю о победах и упорной работе".
"Моя цель – привить команде победный менталитет, а это не предполагает, что игроки должны быть счастливы. Я хочу, чтобы они боролись за место в составе и побеждали как единое целое. Счастливы они или нет, меня не волнует", - цитирует Конте Sky Sports.
05.05.2017 22:00
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Последние комментарии:
гениально.
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Фабрегас конечно образцовый игрок.Надеюсь его никуда не отдадут и в следующем сезоне Сеск выиграет наконец-то ЛЧ.
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Пойдет фабр по рукам
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Сольют тебя в следующем сезоне
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