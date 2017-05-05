Конте: "Не могу осчастливить всех игроков"

Антонио Конте и Сеск Фабрегас Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не может осчастливить абсолютно всех игроков, включая полузащитника Сеска Фабрегаса.

На этой неделе стало известно, что 30-летним испанцем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль." Смелую попытку заполучить Фабрегаса клубы могут предпринять сразу после окончания сезона.

По словам Конте, его не беспокоят слухи относительно будущего Сеска, тем более что приоритетом в остатке сезона остается чемпионский титул. Осчастливить всех игроков Антонио просто не может.

"Я не должен держать всех игроков счастливыми и хотел бы это подчеркнуть. Задача тренера и команды очень проста – побеждать. Вы говорите о счастье, а я говорю о победах и упорной работе".

"Моя цель – привить команде победный менталитет, а это не предполагает, что игроки должны быть счастливы. Я хочу, чтобы они боролись за место в составе и побеждали как единое целое. Счастливы они или нет, меня не волнует", - цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.05.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 969

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea-ferrari 05.05.2017 23:09 # chelsea-ferrari
    гениально.

    (ответить)

  2. reeker 05.05.2017 23:02 # reeker
    Фабрегас конечно образцовый игрок.Надеюсь его никуда не отдадут и в следующем сезоне Сеск выиграет наконец-то ЛЧ.

    (ответить)

  3. mixmaster 05.05.2017 22:55 # mixmaster
    Пойдет фабр по рукам

    (ответить)

  4. noel-gitman 05.05.2017 22:05 # noel-gitman
    Сольют тебя в следующем сезоне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: