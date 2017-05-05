Уилкинс: "Челси" не выиграть Лигу Чемпионов без Фабрегаса"

Сеск Фабрегас Бывший полузащитник и тренер "Челси" Рэй Уилкинс уверен, что "синие" не смогут выиграть Лигу Чемпионов, если избавятся от полузащитника Сеска Фабрегаса.

30-летний Фабрегас исполняет ограниченную роль под руководством Антонио Конте, довольствуясь появлениями на поле во вторых таймах. При этом Сеск по-прежнему приносит синим много пользы своими меткими передачами на партнеров.

По мнению Уилкинса, в нынешнем составе "Челси" только Фабрегас может вскрывать эшелонированную оборону. Без него лондонцы могут забыть о победе в Лиге Чемпионов, уверен Рэй.

"Если "Челси" хочет добраться до решающих стадий Лиги Чемпионов, им потребуются навыки, которыми в этой команде обладает только Фабрегас. Они не имеют права его отпускать. Сеск обладает превосходным диапазоном передач", - цитирует Уилкинса Sky Sports.



Метки Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.05.2017 21:00

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  1. reeker 05.05.2017 21:47 # reeker
    Легенда Арсенала,воспитанник Арсенала.

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  2. hammersmith 05.05.2017 21:28 # hammersmith
    Уилкинс: "Челси" не выиграть Лигу Чемпионов

    вот так было в оригинале, остальное миха дописал

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  3. role-playin 05.05.2017 21:10 # role-playin
    Легенда Челси, воспитанник Челси.

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  4. dr-dre 05.05.2017 21:04 # dr-dre
    пирло

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