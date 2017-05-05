Уилкинс: "Челси" не выиграть Лигу Чемпионов без Фабрегаса"

Бывший полузащитник и тренер "Челси" Рэй Уилкинс уверен, что "синие" не смогут выиграть Лигу Чемпионов, если избавятся от полузащитника Сеска Фабрегаса.

30-летний Фабрегас исполняет ограниченную роль под руководством Антонио Конте, довольствуясь появлениями на поле во вторых таймах. При этом Сеск по-прежнему приносит синим много пользы своими меткими передачами на партнеров.



По мнению Уилкинса, в нынешнем составе "Челси" только Фабрегас может вскрывать эшелонированную оборону. Без него лондонцы могут забыть о победе в Лиге Чемпионов, уверен Рэй.



"Если "Челси" хочет добраться до решающих стадий Лиги Чемпионов, им потребуются навыки, которыми в этой команде обладает только Фабрегас. Они не имеют права его отпускать. Сеск обладает превосходным диапазоном передач", - цитирует Уилкинса Sky Sports.