Уилкинс: "Челси" не выиграть Лигу Чемпионов без Фабрегаса"
Бывший полузащитник и тренер "Челси" Рэй Уилкинс уверен, что "синие" не смогут выиграть Лигу Чемпионов, если избавятся от полузащитника Сеска Фабрегаса.
30-летний Фабрегас исполняет ограниченную роль под руководством Антонио Конте, довольствуясь появлениями на поле во вторых таймах. При этом Сеск по-прежнему приносит синим много пользы своими меткими передачами на партнеров.
По мнению Уилкинса, в нынешнем составе "Челси" только Фабрегас может вскрывать эшелонированную оборону. Без него лондонцы могут забыть о победе в Лиге Чемпионов, уверен Рэй.
"Если "Челси" хочет добраться до решающих стадий Лиги Чемпионов, им потребуются навыки, которыми в этой команде обладает только Фабрегас. Они не имеют права его отпускать. Сеск обладает превосходным диапазоном передач", - цитирует Уилкинса Sky Sports.
05.05.2017 21:00
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Легенда Арсенала,воспитанник Арсенала.
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Уилкинс: "Челси" не выиграть Лигу Чемпионов
вот так было в оригинале, остальное миха дописал
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Легенда Челси, воспитанник Челси.
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пирло
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