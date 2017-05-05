"Сити" получил двухлетний запрет на приглашение игроков в академию

Этихад В течение двух ближайших лет "Манчестер Сити" не сможет подписывать игроков в свою академию, а также выплатит штраф в 300 тысяч фунтов за нарушение правил, регулирующих трансферы юношей.

Как сообщает BBC, "горожане" были уличены в том, что тайком пытались переманить двух игроков, зарегистрированных в других клубах. Премьер-Лиге удалось установить, что официальные лица "Сити" контактировали с членами семей юных футболистов.

Теперь "Сити" выплатит солидный денежный штраф, а также в период до 30 июня 2018 не сможет регистрировать в свои команды от U-10 до U-18 новых игроков из числа тех, что имели регистрацию в каком-либо другом профессиональном клубе Англии в предыдущие 18 месяцев.

Остаток дисквалификации будет активирован, если в течение трех лет клуб с "Этихад" совершит повторную провинность.

Добавим, что немногим ранее за похожее нарушение подвергся наказанию — правда, чуть более мягкому — "Ливерпуль": год запрета и штраф в 100 тыс. фунтов.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2017 20:00

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  1. j-silver 05.05.2017 20:29 # j-silver
    Лахи. Учитесь у челси

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  2. jfh 05.05.2017 20:27 # jfh
    Манюшный Дэвид Гилл палится )))

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  3. lfc-in-my-heart 05.05.2017 20:02 # lfc-in-my-heart
    Зачем вообще Сити академия, если они мешки, и могут каждый год тарить годный состав.

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