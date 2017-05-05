"Сити" получил двухлетний запрет на приглашение игроков в академию

В течение двух ближайших лет "Манчестер Сити" не сможет подписывать игроков в свою академию, а также выплатит штраф в 300 тысяч фунтов за нарушение правил, регулирующих трансферы юношей.

Как сообщает BBC, "горожане" были уличены в том, что тайком пытались переманить двух игроков, зарегистрированных в других клубах. Премьер-Лиге удалось установить, что официальные лица "Сити" контактировали с членами семей юных футболистов.



Теперь "Сити" выплатит солидный денежный штраф, а также в период до 30 июня 2018 не сможет регистрировать в свои команды от U-10 до U-18 новых игроков из числа тех, что имели регистрацию в каком-либо другом профессиональном клубе Англии в предыдущие 18 месяцев.



Остаток дисквалификации будет активирован, если в течение трех лет клуб с "Этихад" совершит повторную провинность.



Добавим, что немногим ранее за похожее нарушение подвергся наказанию — правда, чуть более мягкому — "Ливерпуль": год запрета и штраф в 100 тыс. фунтов.