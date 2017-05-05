Моуриньо обещает, что даже ослабленный МЮ даст бой "Арсеналу"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал, что даже ослабленный состав его команды даст бой "Арсеналу" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Отпраздновав победу 0:1 над "Сельтой" в первом полуфинальном матче Лиги Европы в четверг вечером, Моуриньо заявил, что у него нет выбора, кроме как предоставить отдых ряду игроков в ближайший уикенд.



Вместе с тем Жозе отмечает, что он вовсе не приносит матч с "Арсеналом" в жертву и не отдает победу сопернику заранее — "красные дьяволы" все равно будут сражаться.



"Мы постараемся. Мы не собираемся говорить "Арсеналу" "обыграть нас" или "обыграй нас 6:0". Мы будем сражаться за победу. Однако мы не можем не предоставить отдых игрокам. Я не могу поступить иначе".



"Если бы свой следующий матч "Сельта" играла сильнейшим составом, если бы "Сельта" сражалась за высокие цели в Ла Лиге, тогда мы были бы в равных условиях. Но сейчас я не могу играть тем же составом, что играл против "Сельты". В четверг мы к нему вернемся".



"Мы должны поступить по-человечески с игроками. Мы должны быть бережливы и проявить здравый смысл, учитывая нашу ситуацию в Премьер-Лиге. Думаю, матч против "Суонси" (1:1) был нашим последним шансом вмешаться в борьбу за место в топ-4, поэтому теперь я совершенно точно дам игрокам передохнуть", — цитирует Моуриньо The Guardian.



Также Жозе ответил на слова своего коллеги из "Арсенала" Арсена Венгера, который накануне выразил готовность установить "перемирие" с португальцем. Моуриньо не видит в этом необходимости, поскольку считает, что их вражда уже окончена.



"Ему не нужно со мной мириться. Ему не нужно, потому что между нами нет проблем. Во время последнего матча на "Олд Траффорд" мы пожали руки до и после. Помню, затем я еще раз встретился с ним в коридоре около помещения для пресс-конференций, и мы снова пожали руки", — добавил Моуриньо.