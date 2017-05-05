Новый стадион "Тоттенхэма" будет вмещать 61,559 зрителей
"Тоттенхэм" объявил об увеличении вместимости своего строящегося стадиона после того, как клуб внес точечные изменения в проект и получил одобрение от совета округа Харинги.
Как гласит официальное заявление "шпор", в проект был внесен целый ряд доработок, но наиболее значимой является расширение второго яруса Южной трибуны — получив дополнительные 500 мест, теперь она будет вмещать 17,500 зрителей.
Вместе с тем общая вместимость арены выросла лишь на 98 мест — или 0.16% — до 61,559 зрителей. Это будет самый просторный клубный футбольный стадион Лондона.
Напомним, что в апреле "Тоттенхэм" подтвердил, что в следующем сезоне команда Маурисио Почеттино все свои домашние матчи будет играть на "Уэмбли". Это позволит выдержать изначальный график строительства и ввести новый стадион в эксплуатацию уже через год с небольшим — летом 2018.
05.05.2017 18:00
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Последние комментарии:
Я читал про стадион Челси. Там пять лет согласования шли. Не дают ничего другого строить. Никаких неоновых огней, никаких выебонов не разрешили, потому как архитектура Лондона. Все из камня и из кирпича должно быть, сочетаться с соседними домами и песочного цвета. Что разрешили, то и строят. Это же не Москва.
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Леви по мелочам не работает. Если тренировочная база, то лучшая в стране, если не в мире. Если стадион, то с использованием самых современных технологий и рядом уникальных решений, которые опять же ставят строение в ряд самых совершенных стадионов планеты.
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Выкатное поле будет, отдельно газон для регби. Всего 400 лямов. ЛФК только на 1 трибуну 114 потратил.
(ответить)
> чем у Челси
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Давайте не будем обсуждать английские стадионы. Просто помолчим.
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какой то он китайский что ль с еврейским оттенком, - пытаются не храм футбола построить а храм прибыли где можно по максимуму отжать бабла
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Мне понравилось то, как будет выглядеть. Очень хороший будет стадион.
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чет смахивает на помоечную яму
под типу как у щелсей , стадион для любителей сесть не на пики точеные , вообщем типичный лондонский притон для заднеприводных
фанатам щелсей понравиться там , петушки любит их долбить в жопу , а на фапле местные глорики жрать гавно ложками и писать крутые посты
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разве наберется в лондоне столько глоров петунхема? стадион будет полупустым
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Для ровного счета не могли ещё одного петуха туда засунуть, или совсем узкие жердочки мастерят
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А смысл? Все равно будут в тени бриджа и эмирэтса
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