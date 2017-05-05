Новый стадион "Тоттенхэма" будет вмещать 61,559 зрителей

"Тоттенхэм" объявил об увеличении вместимости своего строящегося стадиона после того, как клуб внес точечные изменения в проект и получил одобрение от совета округа Харинги.

Как гласит официальное заявление "шпор", в проект был внесен целый ряд доработок, но наиболее значимой является расширение второго яруса Южной трибуны — получив дополнительные 500 мест, теперь она будет вмещать 17,500 зрителей.



Вместе с тем общая вместимость арены выросла лишь на 98 мест — или 0.16% — до 61,559 зрителей. Это будет самый просторный клубный футбольный стадион Лондона.



Напомним, что в апреле "Тоттенхэм" подтвердил, что в следующем сезоне команда Маурисио Почеттино все свои домашние матчи будет играть на "Уэмбли". Это позволит выдержать изначальный график строительства и ввести новый стадион в эксплуатацию уже через год с небольшим — летом 2018.



