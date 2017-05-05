Клопп уверен, что Джан останется в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что полузащитник Эмре Джан подпишет новый контракт и продлит свое пребывание на "Энфилде".
Как известно, действующий контракт 23-летнего немца истекает уже в конце следующего сезона, а переговоры по новой сделке до сих пор не увенчались успехом.
По слухам, Джан выбивает себе чуть ли не двукратное увеличение зарплаты, с чем мерсисайдский клуб в корне не согласен. Клопп уверен, что переговоры завершатся успехом, особенно после красивого гола Эмре в ворота "Кристал Пэлас".
"После такого удара, наверное, каждый хочет, чтобы он остался в клубе. Ни для кого не секрет, что мне нравится Эмре и его игра, а сам он любит этот клуб. Заминка в переговорах – вполне нормальная ситуация".
"В любом случае мы продолжаем диалог и не ставим никому ультиматумов, стороны с уважением относятся друг к другу. Если мы сможем удерживать ведущих игроков м а Эмре, безусловно, входит в число – это будет полезно для развития клуба. Я позитивно настроен в этом отношении", - цитирует Клоппа The Guardian.
05.05.2017 17:00
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100к в неделю этому господину.
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в Боруссию его
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