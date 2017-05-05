Клаудио Браво пропустит концовку сезона
Дебютный английский сезон голкипера "Манчестер Сити" Клаудио Браво окончен — травма не позволит ему сыграть в четырех заключительных матчах сезона.
Напомним, после продолжительного периода на лавке ранее в этом сезоне Браво был возвращен в стартовый состав "горожан". Однако во время дерби против "Манчестер Юнайтед" (0:0) 27 апреля Клаудио повредил икроножную мышцу, будучи замененным в концовке.
34-летний чилиец уже пропустил выезд к "Мидлсбро" в прошлый уикенд, а теперь пропустит еще четыре матча, после чего будет с нетерпением ждать, купит ли главный тренер Хосеп Гвардиола другого голкипера грядущим летом.
О потере своего первого номера Гвардиола поведал перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", который также пропустят Джон Стоунс, Давид Сильва и Серхио Агуэро.
"У нас отсутствует Агуэро. Надеюсь, он вернется к "Лестеру", но никак не к этому матчу. Отсутствуют Джон Стоунс и Браво. Клаудио выбыл до следующего сезона, а Джон может вернуться по ходу предстоящих матчей", — цитирует Гвардиолу BBC.
05.05.2017 16:35
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Последние комментарии:
Он хороший вратарь, Гвардиолле был нужен тот кто более хлоднокровен и не горит при прессинге соперника. В этом случаи лучший Нойер, но так как он не доступен, Браво лучший вариант. Просто не адаптировался еще к английскому футболу.
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Надо Же Быть До Того Лысым Физруком Чтобы харта В Аренду отдать
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бля теперь мс точно в 4ке будет
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а вообще он весь сезон только и делал, что пропускал.
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