Коулмен заключил новый контракт с "Эвертоном"
"Эвертон" заключил новый контракт с правым защитником Шеймусом Коулменом, получившим серьезную травму этой весной.
Напомним, что в поединке против Уэльса в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018 Коулмен получил двойной перелом ноги в столкновении с Нилом Тэйлором из "Суонси". Уже известно, что на восстановление Шеймусу потребуется не меньше полугода.
В попытке подбодрить ирландца "Эвертон" сделал красивый жест, наградив 28-летнего защитника новый контрактом. Срок соглашения рассчитан до лета 2022 года.
"Я очень рад, что поставил подпись под новым контрактом. Я выступаю за "Эвертон" на протяжении долгого времени, и этот клуб стал для меня особенным".
"Все детали сделки были согласованы еще до международного перерыва, но, к сожалению, в расположении сборной я получил травму и выбыл на долгий срок. Тем же вечером председатель сказал, чтобы я не беспокоился насчет контракта, что он по-прежнему меня ждет. Эта история отлично иллюстрирует как его, как и весь клуб в целом", - цитирует Коулмена официальный сайт "ирисок".
05.05.2017 16:00
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ну молодцы чё сказать, умеют удерживать своих ключевых игроков, в отличии от некоторых. Да и вообще, оборона Эвертона достойна похвалы (выносим последний сезон Роберто за скобки)
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28 лет. А так никто из топов и не купил. Родригес из Вольфсбурга такой же. О нем много болтают уже четвертый год, а он все так же сидит в своей немеции. Видели бы в нем потенциал в развитии, давно бы купили уже. Коулмен такой же
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Кто это? а это же каратель Лфк и Арса
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