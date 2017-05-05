Коулмен заключил новый контракт с "Эвертоном"

"Эвертон" заключил новый контракт с правым защитником Шеймусом Коулменом, получившим серьезную травму этой весной.

Напомним, что в поединке против Уэльса в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018 Коулмен получил двойной перелом ноги в столкновении с Нилом Тэйлором из "Суонси". Уже известно, что на восстановление Шеймусу потребуется не меньше полугода.



В попытке подбодрить ирландца "Эвертон" сделал красивый жест, наградив 28-летнего защитника новый контрактом. Срок соглашения рассчитан до лета 2022 года.



"Я очень рад, что поставил подпись под новым контрактом. Я выступаю за "Эвертон" на протяжении долгого времени, и этот клуб стал для меня особенным".



"Все детали сделки были согласованы еще до международного перерыва, но, к сожалению, в расположении сборной я получил травму и выбыл на долгий срок. Тем же вечером председатель сказал, чтобы я не беспокоился насчет контракта, что он по-прежнему меня ждет. Эта история отлично иллюстрирует как его, как и весь клуб в целом", - цитирует Коулмена официальный сайт "ирисок".