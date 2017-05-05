Конте всего лишь "удовлетворен" успехами "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что будет всего лишь удовлетворен, если "синие" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги.

На старте сезона итальянец многократно подчеркивал, что возглавил команду, провалившую прошлый сезон. "Синие" не могут считаться фаворитом в борьбе за чемпионский титул, настойчиво уверял Антонио.

Несмотря на то, что в этом статусе "Челси" уверенно движется к чемпионству и пробился в финал Кубка Англии, Конте всего лишь удовлетворен успехами своих игроков.

"На данном отрезке сезона очень тяжело вернуться на былые позиции, если совершаешь ошибку. Важно сохранять концентрацию и оставаться сосредоточенными на главной цели."

"Это мой первый сезон в Англии, я накопил большой опыт, и пока все складывается успешно. Это моя первая работа за границей, и я удовлетворен результатами в лиге".

"К финишу сезона я хочу приехать победителем и подарить фанатам чемпионский трофей. Это единственный способ сделать сезон по-настоящему превосходным", - приводит слова Конте Sky Sports.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.05.2017 15:00

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  1. chebrec 05.05.2017 15:02 # chebrec
    Челси чемпион

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  2. stepan-jam-boss 05.05.2017 15:02 # stepan-jam-boss
    Физрук. Аллегри уже дважды вывел Юве в финал тогда как ты там жиденько обсирался каждый раз.

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