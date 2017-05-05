Конте всего лишь "удовлетворен" успехами "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что будет всего лишь удовлетворен, если "синие" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги.
На старте сезона итальянец многократно подчеркивал, что возглавил команду, провалившую прошлый сезон. "Синие" не могут считаться фаворитом в борьбе за чемпионский титул, настойчиво уверял Антонио.
Несмотря на то, что в этом статусе "Челси" уверенно движется к чемпионству и пробился в финал Кубка Англии, Конте всего лишь удовлетворен успехами своих игроков.
"На данном отрезке сезона очень тяжело вернуться на былые позиции, если совершаешь ошибку. Важно сохранять концентрацию и оставаться сосредоточенными на главной цели."
"Это мой первый сезон в Англии, я накопил большой опыт, и пока все складывается успешно. Это моя первая работа за границей, и я удовлетворен результатами в лиге".
"К финишу сезона я хочу приехать победителем и подарить фанатам чемпионский трофей. Это единственный способ сделать сезон по-настоящему превосходным", - приводит слова Конте Sky Sports.
05.05.2017 15:00
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Челси чемпион
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Физрук. Аллегри уже дважды вывел Юве в финал тогда как ты там жиденько обсирался каждый раз.
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