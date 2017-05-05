36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу 5 мая поединком "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция



Вынесенный на вечер пятницы матч представляет уникальную возможность для "Тоттенхэма" в случае победы сократить отставание от вершины Премьер-Лиги до одного очка — на трое суток, как минимум. Это должно подвернуть "Челси" небывалому прежде давлению, поэтому в мотивации "шпор", выигравших все девять последних поединков в чемпионате, сомневаться не приходится. "Вест Хэм" может похвастать лишь одной победой в 11 последних матчах Премьер-Лиги и все еще не чувствовует себя в полной безопасности.



"Это большой матч в любом случае. Это дерби. Нужны тебе очки или нет, но это дерби против "шпор" на нашем стадионе. Очки нужны им, очки нужны нам, и это матч огромной важности для обеих команд. Мы постараемся набрать очки, которые математически подтвердят наш статус", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич.



"Конечно, это отличная возможность сократить отставание, но нам предстоит дерби против "Вест Хэма", и это будет тяжело. Мы под давлением от необходимости выиграть матч. После победы над "Арсеналом" команда находится в хорошем настроении, но впереди очередной сложной матч, и мы должны быть готовы к борьбе", — поведал коллега Билича из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.



В 19 последних встречах команд в рамках Премьер-Лиги "Вест Хэм" одержал только четыре победы, включая одну на "Аптон Парк" в прошлом сезоне.



"Вест Хэм" устроит фитнес-тест для Артура Масуаку и Энди Кэрролла, которые близки к возвращению после травм. Анджело Огбонна, Педро Обианг, Мичейл Антонио и Дифра Сако в остатке сезона уже не сыграют.



Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз возобновит тренировки с первой командой только на следующей неделе. Кэмерон Картер-Уикерс, Харри Уинкс и Эрик Ламела травмированы.