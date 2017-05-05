36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Тоттенхэм В пятницу 5 мая поединком "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция

Вынесенный на вечер пятницы матч представляет уникальную возможность для "Тоттенхэма" в случае победы сократить отставание от вершины Премьер-Лиги до одного очка — на трое суток, как минимум. Это должно подвернуть "Челси" небывалому прежде давлению, поэтому в мотивации "шпор", выигравших все девять последних поединков в чемпионате, сомневаться не приходится. "Вест Хэм" может похвастать лишь одной победой в 11 последних матчах Премьер-Лиги и все еще не чувствовует себя в полной безопасности.

"Это большой матч в любом случае. Это дерби. Нужны тебе очки или нет, но это дерби против "шпор" на нашем стадионе. Очки нужны им, очки нужны нам, и это матч огромной важности для обеих команд. Мы постараемся набрать очки, которые математически подтвердят наш статус", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич.

"Конечно, это отличная возможность сократить отставание, но нам предстоит дерби против "Вест Хэма", и это будет тяжело. Мы под давлением от необходимости выиграть матч. После победы над "Арсеналом" команда находится в хорошем настроении, но впереди очередной сложной матч, и мы должны быть готовы к борьбе", — поведал коллега Билича из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

В 19 последних встречах команд в рамках Премьер-Лиги "Вест Хэм" одержал только четыре победы, включая одну на "Аптон Парк" в прошлом сезоне.

"Вест Хэм" устроит фитнес-тест для Артура Масуаку и Энди Кэрролла, которые близки к возвращению после травм. Анджело Огбонна, Педро Обианг, Мичейл Антонио и Дифра Сако в остатке сезона уже не сыграют.

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз возобновит тренировки с первой командой только на следующей неделе. Кэмерон Картер-Уикерс, Харри Уинкс и Эрик Ламела травмированы.


Метки анонс тура, Вест Хэм, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2017 14:00

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  1. fc-zenit 05.05.2017 14:51 # fc-zenit
    победа шпор, тут без вариантов.

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  2. chebrec 05.05.2017 14:50 # chebrec
    Петушня обязана ливнуть

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  3. breadpeat 05.05.2017 14:38 # breadpeat
    Вест Хэм сольет... А Юнайтед унизит Венгрэ, всмысле Юнайтед Венгрэ, а не наоборот... Ёзил в осасуну

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  4. fupler 05.05.2017 14:32 # fupler
    изи пох на этот матч!

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  5. j-silver 05.05.2017 14:30 # j-silver
    сегодня кстати куры лососнут

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  6. winnerd 05.05.2017 14:27 # winnerd
    Верим в молотков!! Хотя прежде всего они сами должны в себя поверить, после шпор будет Ливер,а потом выезд к Бернли - легких очков не предвидится,должны сегодня пободаться с Петунхэмом

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  7. chelseafanmd 05.05.2017 14:24 # chelseafanmd
    Бля если и сегодня выиграют то пиздец

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  8. chelsealondon 05.05.2017 14:20 # chelsealondon
    Изи победа молотков...

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  9. ben-arfa 05.05.2017 14:18 # ben-arfa
    Изи победа петухов

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