Мойес будет тренировать "Сандерленд" в Чемпионшипе
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес объявил, что останется на своем посту в следующем сезоне.
Напомним, в прошлый уикенд "коты" лишились даже математических шансов на сохранение прописки в Премьер-Лиге, где они провел 10 последних лет. После оформления вылета Мойес выразил сомнения насчет своего будущего, пообещав обсудить этот вопрос с высшим руководством клуба.
Изначально ожидалось, что свое решение экс-рулевой "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" примет только после окончания сезона, однако в пятницу на своей пресс-конференции Мойес пообещал, что будет тренировать "Сандерленд" в Чемпионшипе.
"Эллис (Шорт, владелец клуба) и руководство хотят, чтобы я остался. Я не понимаю, что вы подразумеваете под "решением". У меня есть четырехлетний контракт, поэтому я не понимаю, о каком "решении" вы говорите".
"Да, я точно остаюсь. У нас много работы, мы должны исправить некоторые вещи. Посмотрим, что нам удастся", — приводит слова Мойеса Sky Sports.
05.05.2017 13:10
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Последние комментарии:
надолго похоже застрянут там.. Фулхэм в студию
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удачи, десятку положит
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возвращайся в эвертон!
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Жаль, что в свое время в мю не остался
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Да, ты исправишь... смотри в первый не улети )))))
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