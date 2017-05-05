Мойес будет тренировать "Сандерленд" в Чемпионшипе

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес объявил, что останется на своем посту в следующем сезоне.

Напомним, в прошлый уикенд "коты" лишились даже математических шансов на сохранение прописки в Премьер-Лиге, где они провел 10 последних лет. После оформления вылета Мойес выразил сомнения насчет своего будущего, пообещав обсудить этот вопрос с высшим руководством клуба.



Изначально ожидалось, что свое решение экс-рулевой "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" примет только после окончания сезона, однако в пятницу на своей пресс-конференции Мойес пообещал, что будет тренировать "Сандерленд" в Чемпионшипе.



"Эллис (Шорт, владелец клуба) и руководство хотят, чтобы я остался. Я не понимаю, что вы подразумеваете под "решением". У меня есть четырехлетний контракт, поэтому я не понимаю, о каком "решении" вы говорите".



"Да, я точно остаюсь. У нас много работы, мы должны исправить некоторые вещи. Посмотрим, что нам удастся", — приводит слова Мойеса Sky Sports.