Мойес будет тренировать "Сандерленд" в Чемпионшипе

Дэвид Мойес Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес объявил, что останется на своем посту в следующем сезоне.

Напомним, в прошлый уикенд "коты" лишились даже математических шансов на сохранение прописки в Премьер-Лиге, где они провел 10 последних лет. После оформления вылета Мойес выразил сомнения насчет своего будущего, пообещав обсудить этот вопрос с высшим руководством клуба.

Изначально ожидалось, что свое решение экс-рулевой "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" примет только после окончания сезона, однако в пятницу на своей пресс-конференции Мойес пообещал, что будет тренировать "Сандерленд" в Чемпионшипе.

"Эллис (Шорт, владелец клуба) и руководство хотят, чтобы я остался. Я не понимаю, что вы подразумеваете под "решением". У меня есть четырехлетний контракт, поэтому я не понимаю, о каком "решении" вы говорите".

"Да, я точно остаюсь. У нас много работы, мы должны исправить некоторые вещи. Посмотрим, что нам удастся", — приводит слова Мойеса Sky Sports.


Метки Мойес, Сандерленд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2017 13:10

Количество просмотров Просмотров: 583

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. breadpeat 05.05.2017 14:41 # breadpeat
    надолго похоже застрянут там.. Фулхэм в студию

    (ответить)

  2. midnightoil 05.05.2017 14:06 # midnightoil
    удачи, десятку положит

    (ответить)

  3. fupler 05.05.2017 13:57 # fupler
    возвращайся в эвертон!

    (ответить)

  4. farot 05.05.2017 13:51 # farot
    Жаль, что в свое время в мю не остался

    (ответить)

  5. mrak79 05.05.2017 13:29 # mrak79
    Да, ты исправишь... смотри в первый не улети )))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: