Демарай Грей задумывается об уходе из "Лестера"

Талантливый вингер "Лестера" Демарай Грей задумывается об уходе из клуба из-за недостатка игрового времени.

В этом сезоне Премьер-Лиги игрок молодежной сборной Англии отметился только девятью появлениями в стартовом составе "лис". Эта ситуация совершенно не устраивает Демарая, утверждает The Telegraph.



После окончания сезона Грей собирается рассмотреть вопрос об уходе с "Кинг Пауэр". В числе претендентов на Демарая называются "Тоттенхэм" и "Эвертон", однако пункт в контракте игрока об отступных в 22 миллиона фунтов значительно охлаждает их интерес.



Отметим, что сами "лисы" приобрели Грея у "Бирмингема" в январе 2016 всего за 3.5 млн. фунтов. Сейчас у Демарая остается еще три полных года по действующему соглашению.



В то же время чемпионы Премьер-Лиги не заинтересованы в расставании с 20-летним англичанином. "Лестер" рассчитывает на Грея как на возможную замену Рияду Махрезу, который летом может стать целью больших клубов.