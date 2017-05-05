Почеттино рассказал о своих отношениях с Леви

Маурисио Почеттино и Даниэль Леви Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него отличные отношения с президентом клуба Даниэлем Леви, однако он не исключает, что однажды Леви уволит его.

За многие годы работы на благо "шпор" Леви заработал репутацию жесткого человека, с которым невероятно сложно вести переговоры. И хотя Маурисио удалось узнать своего босса с другой стороны, он не ожидает, что Даниэль будет с ним церемониться, когда дела пойдут плохо.

"Это правильное восприятие. Он жесткий человек. Он президент, а руководить клубом такого размера непросто. Если ты мягок, тебе было бы сложно справляться с такой работой, было бы сложно добиться успеха".

"Мы много разговариваем друг с другом. Мы проводим время вместе. Я так рад, что вижу его с другой стороны. Даниэль он человечен и чуток. Он так умен. А также забавен. Это правда. Не слух. Это моя реальность".

"Он так скромен и не любит появляться в медиа. Он находится в "Тоттенхэме" уже 16 лет, и он сам решил вести дела таким образом. Это нормально, что у людей существует такое восприятие, но, видя его с другой стороны, понимаешь, что он очень человечный".

"Даниэль — первый, кто заинтересован в том, чтобы все шло хорошо, а когда дела не идут хорошо, он первый, кто постарается найти решения, потому что он самый важный человек в клубе".

"Если нашли дела пойдут неважно, и результаты будут недостаточно хороши, возможно, Даниэль не будет счастлив. Возможно, он устанет от моего лица и скажет: "Давай домой". Но я понимаю. Первым всегда уходит тренер", — цитирует Почеттино The Telegraph.


Метки Леви, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2017 11:00

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  1. john-henry 05.05.2017 12:19 # john-henry
    когда то Леви станет героем фильма Гая Ричи аля Омович, но это не точно

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  2. highbury 05.05.2017 12:02 # highbury
    Леви самый четкий функционер от футбола

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  3. gusto 05.05.2017 11:38 # gusto
    ебать зализал, это так противно...фуууу, конченный аргентинский пидарас..
    "Мы много разговариваем друг с другом. Мы проводим время вместе. Я так рад, что вижу его с другой стороны. Даниэль он человечен и чуток. Он так умен. А также забавен. Это правда. Не слух. Это моя реальность".


    бля, если бы я у него брал это интервью, я бы сходу ему с вертухи прописал бы, до того тошно....

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  4. akadam 05.05.2017 11:28 # akadam
    Почеттино хочет сказать, что ему пора поднять зарплату.

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  5. chelsea-69 05.05.2017 11:25 # chelsea-69
    D&G

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  6. forester 05.05.2017 11:24 # forester
    Кроенке заинтересован в бабках, Леви - в спортивных успехах. Ну и в бабках тоже.
    Koroli Severnogo Londona!

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  7. chebrec 05.05.2017 11:14 # chebrec
    Пакет физрук

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