Почеттино рассказал о своих отношениях с Леви
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него отличные отношения с президентом клуба Даниэлем Леви, однако он не исключает, что однажды Леви уволит его.
За многие годы работы на благо "шпор" Леви заработал репутацию жесткого человека, с которым невероятно сложно вести переговоры. И хотя Маурисио удалось узнать своего босса с другой стороны, он не ожидает, что Даниэль будет с ним церемониться, когда дела пойдут плохо.
"Это правильное восприятие. Он жесткий человек. Он президент, а руководить клубом такого размера непросто. Если ты мягок, тебе было бы сложно справляться с такой работой, было бы сложно добиться успеха".
"Мы много разговариваем друг с другом. Мы проводим время вместе. Я так рад, что вижу его с другой стороны. Даниэль он человечен и чуток. Он так умен. А также забавен. Это правда. Не слух. Это моя реальность".
"Он так скромен и не любит появляться в медиа. Он находится в "Тоттенхэме" уже 16 лет, и он сам решил вести дела таким образом. Это нормально, что у людей существует такое восприятие, но, видя его с другой стороны, понимаешь, что он очень человечный".
"Даниэль — первый, кто заинтересован в том, чтобы все шло хорошо, а когда дела не идут хорошо, он первый, кто постарается найти решения, потому что он самый важный человек в клубе".
"Если нашли дела пойдут неважно, и результаты будут недостаточно хороши, возможно, Даниэль не будет счастлив. Возможно, он устанет от моего лица и скажет: "Давай домой". Но я понимаю. Первым всегда уходит тренер", — цитирует Почеттино The Telegraph.
05.05.2017 11:00
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Последние комментарии:
когда то Леви станет героем фильма Гая Ричи аля Омович, но это не точно
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Леви самый четкий функционер от футбола
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ебать зализал, это так противно...фуууу, конченный аргентинский пидарас..
"Мы много разговариваем друг с другом. Мы проводим время вместе. Я так рад, что вижу его с другой стороны. Даниэль он человечен и чуток. Он так умен. А также забавен. Это правда. Не слух. Это моя реальность".
бля, если бы я у него брал это интервью, я бы сходу ему с вертухи прописал бы, до того тошно....
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Почеттино хочет сказать, что ему пора поднять зарплату.
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D&G
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Кроенке заинтересован в бабках, Леви - в спортивных успехах. Ну и в бабках тоже.
Koroli Severnogo Londona!
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Пакет физрук
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