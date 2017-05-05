Почеттино рассказал о своих отношениях с Леви

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него отличные отношения с президентом клуба Даниэлем Леви, однако он не исключает, что однажды Леви уволит его.

За многие годы работы на благо "шпор" Леви заработал репутацию жесткого человека, с которым невероятно сложно вести переговоры. И хотя Маурисио удалось узнать своего босса с другой стороны, он не ожидает, что Даниэль будет с ним церемониться, когда дела пойдут плохо.



"Это правильное восприятие. Он жесткий человек. Он президент, а руководить клубом такого размера непросто. Если ты мягок, тебе было бы сложно справляться с такой работой, было бы сложно добиться успеха".



"Мы много разговариваем друг с другом. Мы проводим время вместе. Я так рад, что вижу его с другой стороны. Даниэль он человечен и чуток. Он так умен. А также забавен. Это правда. Не слух. Это моя реальность".



"Он так скромен и не любит появляться в медиа. Он находится в "Тоттенхэме" уже 16 лет, и он сам решил вести дела таким образом. Это нормально, что у людей существует такое восприятие, но, видя его с другой стороны, понимаешь, что он очень человечный".



"Даниэль — первый, кто заинтересован в том, чтобы все шло хорошо, а когда дела не идут хорошо, он первый, кто постарается найти решения, потому что он самый важный человек в клубе".



"Если нашли дела пойдут неважно, и результаты будут недостаточно хороши, возможно, Даниэль не будет счастлив. Возможно, он устанет от моего лица и скажет: "Давай домой". Но я понимаю. Первым всегда уходит тренер", — цитирует Почеттино The Telegraph.