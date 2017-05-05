Светская хроника за пятницу
"Арсенал" присмотрел замену Эктору Беллерину. "Сити" готов заплатить 94 миллиона фунтов за Килиана Мбаппе. Райан Гиггз может возглавить "Мидлсбро". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес — цель номер один ПСЖ на лето, несмотря на интерес парижан к Пьер-Эмерику Обамеянгу из дортмундской "Боруссии". (Goal)
Защитник "Лилля" Себастьян Коршья может заменить Эктора Беллерина в "Арсенале". (Goal)
Правый защитник "Баварии" Рафинья открыт к переезду в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль". (FourFourTwo)
"Челси" готов заплатить 64 миллиона фунтов "Реалу" за нападающего Альваро Морату, чья спутница уже приобрела дом в Лондоне. (Daily Star)
Нападающий "Челси" Диего Коста сообщил друзьям, что заинтересован в переходе в ПСЖ. (Daily Star)
"Челси" пригласит на роль запасного голкипера Дэвида Стокдейла, чей контракт с "Брайтоном" истекает этим летом. (Daily Star)
"Манчестер Юнайтед" купит голкипера "Атлетико" Яна Облака, если Давид Де Хеа уйдет в "Реал". (The Independent)
Защитник Гильермо Варела не хочет возвращаться в "Юнайтед" после истечения своей аренды в "Айнтрахте". (Daily Star)
"Манчестер Сити" сообщил "Монако", что готов заплатить 94 млн. фунтов за нападающего Килиана Мбаппе. (Le10 Sport)
"Сити" и "Арсенал" следят за защитником "Валенсии" Хосе Луисом Гайей. (The Sun)
Голкипер "Стоука" Джек Бутланд пополнил список трансферных целей "Сити" на летом. (Manchester Evening News)
Вингер Рияд Махрез покинет "Лестер" грядущим летом ради клуба из Лиги Чемпионов. (The Guardian)
"Борнмут" надеется подписать свободными агентами защитника "Челси" Джона Терри и нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. (The Telegraph)
"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" интересуются голкипером "Бернли" Томом Хитоном. (The Sun)
Голкипер "Мидлсбро" Виктор Вальдес вернется в Испанию летом. (Daily Mirror)
Другое
"Мидлсбро" может пригласить на роль главного тренера Райана Гиггза. (The Sun)
В четверг полузащитник Филиппе Коутиньо возобновил тренировки с "Ливерпулем". (Sky Sports)
Выступление в Лиге Чемпионов принесло "Лестеру" 66 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Сандерленд" заработает 100 млн. фунтов за завершение сезона на последнем месте в Премьер-Лиге. (Daily Mail)
Сын легенды "Ливерпуля" Джейми Каррагера заключил юношеский контракт с "Уиганом". (Daily Mirror)
В случае завершения сезона с идентичными показателями очков, разницы мячей и забитых мячей "Суонси" и "Халл" проведут дополнительный матч плей-офф. (The Sun)
FA может отказаться от сотрудничества с букмекерами и производителями алкогольных напитков. (Daily Mail)
Фанаты "Челси" запустили петицию за переименование одной из трибун нового "Стэмфорд Бридж" в честь Джона Терри. (Goal)
У голкипера "Челси" Тибо Куртуа родился сын. (Daily Mail)
05.05.2017 10:00
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Последние комментарии:
астер топовый пенсуар. (с) одменистрация
(ответить)
норм скумоглоры по вылазили из под шконок.
(ответить)
свонси спасется 3 матча против немотивированных коман, а у хала еще игры с пэлас и курами.
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=XNz-CLzEcCs&feature=youtu.be
в 8к тормозит леол
(ответить)
челси, фейковый чемпик - следующий сезон заканчивает в районе 10го места.
лестер, таксебешный чемпик - конец сезона, 10 место пока.
а пенсы такие верят в лч и какие-то победы, а походу опять станут фейковым чемпиком.
такие дела.
(ответить)
http://stadiums.at.ua/_nw/318/s08909806.jpg
пздц помойка вокруг энфилда
(ответить)
У голкипера "Челси" Тибо Куртуа родился сын.
Он типа.. ахахахахха
Ну типа у пенса детей опреоре быть не может, а тут родилась рельса случайно, так новость запилили?))
(ответить)
Бертран траоре норм свою стоимость поднял.
(ответить)
смотрю густо из запоя все не вышел, хотя его бабка ссаниной отпаивает.
вот что с психикой и без того упоротого какла сделала Великолепнейшая победа МЮ над пенсионерками.
(ответить)
Этот конченный португальский объебос настроил свою убогую помойную команду на бой с Челси...они рыгали на том поле, жопу себе надорвали бедняги, особенно эллела....а все чего ради? Чтобы потом резерв с арсеналом и шпорами ставить? конченный португальский кретин, который решил палки в колеса конте вставить...но конте это не почем, конте никогда не будет уподобатся обоссаному.
(ответить)
"Мы много разговариваем друг с другом. Мы проводим время вместе. Я так рад, что вижу его с другой стороны. Даниэль он человечен и чуток. Он так умен. А также забавен. Это правда. Не слух. Это моя реальность".
Источник: http://fapl.ru/posts/54727/?c=1#c6357129
(ответить)
вчера у алькантары родился сын, и у левандовски дочь
(ответить)
Пока еще действующий чемпион Англии «Лестер» заработал в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов 78 миллионов евро, что является наибольшей суммой для английских клубов в этом сезоне.
На счету «Арсенала» - 62,5 миллионов евро, у «Манчестер Сити» - 48,3, а у «Тоттенхэма» 41,9.
Интересно, что даже аутсайдер Премьер-лиги «Сандерленд», вылетевший в Чемпионшип, в чемпионате заработал 118 миллионов евро?????????????
(ответить)
Астер вышел на охоту, опасян
(ответить)
Мората, Бакайоко, Ван Дейк
Сохранение Виллиана и Фабрегаса, Аке
= победа в Лиги чемпионов!
(ответить)
Экс-тренер «Челси»: Сломал бы себе шею, чтобы сохранить Фабрегаса в «Челси»
Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс высказался о ситуации полузащитника «синих» Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основу лондонского клуба после прихода Антонио Конте.
«С пониманием отношусь к решениям Конте, когда он ставит в основу Матича и Канте. Но ведь есть Фабрегас... Этот человек обожает футбол. Вы сами видите, что этот парень старается изо всех сил. Нет, здесь нет никаких проблем с контрактом, Сеск не требует денег, он просто хочет играть. Думаю, Фабрегас получит эту возможность в следующем сезоне. Он должен набраться терпения.
Для того, чтобы стать лучше в следующем году «Челси» понадобится хитрость, и мне кажется, в лондонском клубе есть только один игрок, обладающий таким качеством. Это Фабрегас. Нельзя его отпускать в другой клуб.
Вообще, я обожаю этого игрока. Для меня Сеск входит в число лучших полузащитников мира. Я бы сломал себе шею, чтобы сохранить его в «Челси». Этот парень способен вскрыть любую оборону, и не только коротким пасом. У него фантастическая способность выполнять длинные передачи верхом. Он очень ценный игрок», – цитирует специалиста Sky Sports.
пожалуй лучший диспетчер апл. Норм заменил Лэмпса.
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с днем рождения меня!
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У Атлетико какая-то нереальная вртарская школа.
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За последнее место 100 лямов тогда за первое сколько.?
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Марез в Дортмунд. Вроде норм трансфер
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