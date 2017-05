Светская хроника за пятницу

"Арсенал" присмотрел замену Эктору Беллерину. "Сити" готов заплатить 94 миллиона фунтов за Килиана Мбаппе. Райан Гиггз может возглавить "Мидлсбро". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес — цель номер один ПСЖ на лето, несмотря на интерес парижан к Пьер-Эмерику Обамеянгу из дортмундской "Боруссии". (Goal)



Защитник "Лилля" Себастьян Коршья может заменить Эктора Беллерина в "Арсенале". (Goal)



Правый защитник "Баварии" Рафинья открыт к переезду в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль". (FourFourTwo)



"Челси" готов заплатить 64 миллиона фунтов "Реалу" за нападающего Альваро Морату, чья спутница уже приобрела дом в Лондоне. (Daily Star)



Нападающий "Челси" Диего Коста сообщил друзьям, что заинтересован в переходе в ПСЖ. (Daily Star)



"Челси" пригласит на роль запасного голкипера Дэвида Стокдейла, чей контракт с "Брайтоном" истекает этим летом. (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" купит голкипера "Атлетико" Яна Облака, если Давид Де Хеа уйдет в "Реал". (The Independent)



Защитник Гильермо Варела не хочет возвращаться в "Юнайтед" после истечения своей аренды в "Айнтрахте". (Daily Star)



"Манчестер Сити" сообщил "Монако", что готов заплатить 94 млн. фунтов за нападающего Килиана Мбаппе. (Le10 Sport)



"Сити" и "Арсенал" следят за защитником "Валенсии" Хосе Луисом Гайей. (The Sun)



Голкипер "Стоука" Джек Бутланд пополнил список трансферных целей "Сити" на летом. (Manchester Evening News)



Вингер Рияд Махрез покинет "Лестер" грядущим летом ради клуба из Лиги Чемпионов. (The Guardian)



"Борнмут" надеется подписать свободными агентами защитника "Челси" Джона Терри и нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" интересуются голкипером "Бернли" Томом Хитоном. (The Sun)



Голкипер "Мидлсбро" Виктор Вальдес вернется в Испанию летом. (Daily Mirror)



Другое



"Мидлсбро" может пригласить на роль главного тренера Райана Гиггза. (The Sun)



В четверг полузащитник Филиппе Коутиньо возобновил тренировки с "Ливерпулем". (Sky Sports)



Выступление в Лиге Чемпионов принесло "Лестеру" 66 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Сандерленд" заработает 100 млн. фунтов за завершение сезона на последнем месте в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



Сын легенды "Ливерпуля" Джейми Каррагера заключил юношеский контракт с "Уиганом". (Daily Mirror)



В случае завершения сезона с идентичными показателями очков, разницы мячей и забитых мячей "Суонси" и "Халл" проведут дополнительный матч плей-офф. (The Sun)



FA может отказаться от сотрудничества с букмекерами и производителями алкогольных напитков. (Daily Mail)



Фанаты "Челси" запустили петицию за переименование одной из трибун нового "Стэмфорд Бридж" в честь Джона Терри. (Goal)



У голкипера "Челси" Тибо Куртуа родился сын. (Daily Mail)