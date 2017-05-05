"Ливерпуль" задумывается о дальнейшем расширении "Энфилда"
"Ливерпуль" изучает вопрос о дальнейшем расширении "Энфилда" — за пределы 60 тысяч зрителей.
Еще несколько лет назад казалось, что "Энфилд" абсолютно устарел, и "красным" требуется новый стадион. Однако затем клуб все же изыскал возможность реконструировать свою арену, сделав это частями.
Лишь на старте этого сезона "Ливерпуль" ввел в эксплуатацию новую Главную трибуну. Этот проект обошелся мерсисайдцам в 114 миллионов фунтов и увеличил общую вместимость стадиона за пределы 53 тыс. зрителей.
В этом сезоне "красные" распродают билеты на все свои домашние матчи, а проведенные исследования демонстрируют, что клуб смог бы заполнять стадион под завязку и при большей вместимости, около 60 тыс. зрителей.
Это обстоятельство, а также ожидаемое возвращение в Лигу Чемпионов на будущий сезон заставило боссов "Ливерпуля" задуматься о дальнейшем расширении "Энфилда". Речь идет о реконструкции 9-тысячной трибуны, расположенной напротив легендарного "Копа".
По информации The Telegraph, в данный момент "красные" работают над дизайном трибуны, а также просчитывают экономическую состоятельность своей идеи. Разрешение властей на строительство у клуба уже есть — оно действует до августа 2019.
05.05.2017 09:00
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Последние комментарии:
Вернутся в лч-договорятся о расширении-начнется расширение-следом последуют сезоны без лч
профит, как развести хозяев на расширение
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Супер . Ливерпуль-я тя лю.
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Колбасники,а чего вы новый стадик не строите?Тоже землю не нашли как мы или баблинского нету?
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