"Ливерпуль" задумывается о дальнейшем расширении "Энфилда"

Энфилд "Ливерпуль" изучает вопрос о дальнейшем расширении "Энфилда" — за пределы 60 тысяч зрителей.

Еще несколько лет назад казалось, что "Энфилд" абсолютно устарел, и "красным" требуется новый стадион. Однако затем клуб все же изыскал возможность реконструировать свою арену, сделав это частями.

Лишь на старте этого сезона "Ливерпуль" ввел в эксплуатацию новую Главную трибуну. Этот проект обошелся мерсисайдцам в 114 миллионов фунтов и увеличил общую вместимость стадиона за пределы 53 тыс. зрителей.

В этом сезоне "красные" распродают билеты на все свои домашние матчи, а проведенные исследования демонстрируют, что клуб смог бы заполнять стадион под завязку и при большей вместимости, около 60 тыс. зрителей.

Это обстоятельство, а также ожидаемое возвращение в Лигу Чемпионов на будущий сезон заставило боссов "Ливерпуля" задуматься о дальнейшем расширении "Энфилда". Речь идет о реконструкции 9-тысячной трибуны, расположенной напротив легендарного "Копа".

По информации The Telegraph, в данный момент "красные" работают над дизайном трибуны, а также просчитывают экономическую состоятельность своей идеи. Разрешение властей на строительство у клуба уже есть — оно действует до августа 2019.


Метки Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 360

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 05.05.2017 09:20 # melwood-lfc
    Вернутся в лч-договорятся о расширении-начнется расширение-следом последуют сезоны без лч
    профит, как развести хозяев на расширение

    (ответить)

  2. emily-lfc-2005 05.05.2017 09:07 # emily-lfc-2005
    Супер . Ливерпуль-я тя лю.

    (ответить)

  3. reeker 05.05.2017 09:06 # reeker
    Колбасники,а чего вы новый стадик не строите?Тоже землю не нашли как мы или баблинского нету?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: