"Ливерпуль" задумывается о дальнейшем расширении "Энфилда"

"Ливерпуль" изучает вопрос о дальнейшем расширении "Энфилда" — за пределы 60 тысяч зрителей.

Еще несколько лет назад казалось, что "Энфилд" абсолютно устарел, и "красным" требуется новый стадион. Однако затем клуб все же изыскал возможность реконструировать свою арену, сделав это частями.



Лишь на старте этого сезона "Ливерпуль" ввел в эксплуатацию новую Главную трибуну. Этот проект обошелся мерсисайдцам в 114 миллионов фунтов и увеличил общую вместимость стадиона за пределы 53 тыс. зрителей.



В этом сезоне "красные" распродают билеты на все свои домашние матчи, а проведенные исследования демонстрируют, что клуб смог бы заполнять стадион под завязку и при большей вместимости, около 60 тыс. зрителей.



Это обстоятельство, а также ожидаемое возвращение в Лигу Чемпионов на будущий сезон заставило боссов "Ливерпуля" задуматься о дальнейшем расширении "Энфилда". Речь идет о реконструкции 9-тысячной трибуны, расположенной напротив легендарного "Копа".



По информации The Telegraph, в данный момент "красные" работают над дизайном трибуны, а также просчитывают экономическую состоятельность своей идеи. Разрешение властей на строительство у клуба уже есть — оно действует до августа 2019.