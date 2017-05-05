Моуриньо подтвердил, что побережет некоторых игроков против "Арсенала"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил свое намерение сыграть против "Арсенала" ослабленным составом.

В преддверии выездного матча против "Сельты" Моуриньо заявил, что готов пойти ва-банк ради победы в Лиге Европы. Жозе пообещал поберечь своих основных игроков во время воскресной дуэли с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги, если на то будет необходимость.



Одержав победу в Виго со счетом 0:1, Моуриньо подтвердил, что стартовый состав "красных дьяволов" на следующий матч будет далек от оптимального — основные силы "Юнайтед" побережет на ответный полуфинал с "Сельтой".



"Это то, что я вынужден сделать. Игроки накопили усталость, игроки провели множество минут, потому что мы сыграли девять матчей в апреле, а этот — 10-й за четыре с половиной последних недели. Игроки чрезмерно утомлены, и они не будут играть в следующий уикенд", — цитирует Моуриньо The Guardian.



Добавим, в случае выхода "дьяволов" в финал Лиги Европы матч в Стокгольме 24 мая станет для них 64-м в этом сезоне.