Моуриньо подтвердил, что побережет некоторых игроков против "Арсенала"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил свое намерение сыграть против "Арсенала" ослабленным составом.

В преддверии выездного матча против "Сельты" Моуриньо заявил, что готов пойти ва-банк ради победы в Лиге Европы. Жозе пообещал поберечь своих основных игроков во время воскресной дуэли с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги, если на то будет необходимость.

Одержав победу в Виго со счетом 0:1, Моуриньо подтвердил, что стартовый состав "красных дьяволов" на следующий матч будет далек от оптимального — основные силы "Юнайтед" побережет на ответный полуфинал с "Сельтой".

"Это то, что я вынужден сделать. Игроки накопили усталость, игроки провели множество минут, потому что мы сыграли девять матчей в апреле, а этот — 10-й за четыре с половиной последних недели. Игроки чрезмерно утомлены, и они не будут играть в следующий уикенд", — цитирует Моуриньо The Guardian.

Добавим, в случае выхода "дьяволов" в финал Лиги Европы матч в Стокгольме 24 мая станет для них 64-м в этом сезоне.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1701

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 05.05.2017 09:16 # chebrec
    Ну да ходьба пешком утомляет

    (ответить)

  2. sobersid 05.05.2017 09:08 # sobersid
    тралит он лучше, чем тренирует

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 05.05.2017 08:44 # pistolero-lfc
    моур прикалывается прост, вчера на скамейке сидели очень сильные игроки

    (ответить)

  4. stepan-jam-boss 05.05.2017 08:30 # stepan-jam-boss
    Да Арсенал хоть резервом можно выносить. Как в прошлом сезоне когда Рэшфорд карал их.

    (ответить)

  5. fc-zenit 05.05.2017 08:22 # fc-zenit
    у гейклуба появился шанс.

    (ответить)

  6. shearer1 05.05.2017 08:19 # shearer1
    Салсиша, ко мне...

    (ответить)

  7. voshodische89 05.05.2017 08:04 # voshodische89
    Ссыт в уши

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: