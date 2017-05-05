Озил: "Мое будущее зависит не только от Венгера"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что его будущее в клубе зависит не только от судьбы главного тренера Арсена Венгера.

Существует мнение, что Озил не спешит продлевать свой контракт, поскольку не знает, останется ли на следующий сезон Венгер, который в свое время и пригласил его на "Эмирейтс", и с которым у него сложились очень доверительные отношения.



Игрок сборной Германии не исключает, что этот фактор имеет для него значения, однако Месут может остаться в "Арсенале", даже если Арсен уйдет.



"Мое будущее зависит не только от тренера. Конечно, именно он убедил меня перейти в "Арсенал" и был главной причиной, почему я оказался здесь".



"Он очень опытный тренер, который сделал "Арсенал" одним из лучших клубов в мире. Он заслуживает уважения, потому что он отличный тренер. Но не я решаю, останется тренер или нет. Для меня важно, чтобы мы, как команда, развивались и добивались своих целей", — сообщил Озил Goal.



"Это хорошее умозаключение", — прокомментировал слова своего подопечного на пресс-конференции Венгер, добавив, что у него нет новостей относительно ситуации с новым контрактом Озила.