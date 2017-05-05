Шекспир не ожидает ухода Шмейхеля из "Лестера"
Наставник "Лестера" Крейг Шекспир не ожидает ухода из клуба голкипера Каспера Шмейхеля грядущим летом.
На днях авторитетное издание Sky Sports сообщило, что боссы "Манчестер Юнайтед" видят в Шмейхеле наиболее желанную кандидатуру на замену Давиду Де Хеа, которого продолжают активно сватать в "Реал".
Однако Шекспир уверен, что 30-летний датчанин счастлив на "Кинг Пауэр", и не придает особого значения тому факту, что недавно Каспер сменил агента.
"Да, я думаю, он будет в "Лестере" в следующем сезоне. Он в лучшей форме за всю свою жизнь. На этой неделе много спекуляций, но он имеет полное право сменить своего агента".
"Я лишь хочу сказать, что он очень профессионален, и его игра доказывает это. У него очень сильный характер, и я не ожидаю никаких изменений в его игре. Не думаю, что мне следует поговорить с ним, потому что он имеет полное право сменить агента по истечении соглашения".
"Знаю ли я что-нибудь об интересе к нему со стороны других клубов? Нет. Как я уже говорил, у меня нет проблем с тем, что игроки хотят прогрессировать и выступать в Лиге Чемпионов, как это смогли мы, нь все-таки я думаю, что Каспер счастлив здесь. Этот мост мы преодолеем, только когда дойдем до него", — цитирует Шекспира Sky Sports.
05.05.2017 06:00
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