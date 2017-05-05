Моуриньо недоволен результатом матча с "Сельтой"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его не устроил итоговый счет первого полуфинального матча Лиги Европы против "Сельты".

В первом тайме матча в Виго "красные дьяволы" упустили уйму моментов и смогли вырвать победу лишь точному удару Маркуса Рэшфорда со штрафного на 67-й минуте. Однако Моуриньо хотел выиграть крупнее, чем 0:1.



"Я очень доволен игрой, но не результатом. К перерыву мы должны были вести три или как минимум два мяча, но не вышло, и вопрос об исходе противостояния все еще открыт".



"Мы играли достаточно хорошо, чтобы закрыть этот вопрос, но теперь мы должны выйти и сыграть на "Олд Траффорд". Будем надеяться, "Олд Траффорд" захочет нашей победы, потому что, когда "Олд Траффорд" хочет этого, мы побеждаем".



"Маркус Рэшфорд — 19-летний парень, который влюблен в футбол. Он остается на полтора часа после тренировок для отработки штрафных ударов, и он ждал этой возможности".



"Он трудится, трудится и трудится, но мы не можем забывать его возраст. Он начал матч с небольшой проблемой и во время бега постоянно испытывал дискомфорт".



"Мы старались выиграть матчч, но упустили свои моменты. Команда сыграла хорошо и была компактна против столь сложного соперника", — цитирует Моуриньо BBC.