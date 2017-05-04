Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Сельтой"
"Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты" благодаря голу Маркуса Рэшфорда — 0:1.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись выздоровевшие Эрик Байи и Поль Погба, а также Маруан Феллайни, отбывающий дисквалификацию во внутренних соревнованиях. Крис Смоллинг и Хуан Мата расположились среди запасных.
Первый по-настоящему опасный момент возник только на 11-й минуте, когда Неманья Радоя классно навешивал к дальней штанге через Байи, но Даниэль Васс, наносивший удар головой совершенно без помех, не попал в створ.
"Юнайтед" ответил крученым ударом Маркуса Рэшфорда с дистанции на 19-й минуте, но голкипер хозяев в прыжке вытащил мяч из дальнего угла ворот.
Вскоре "дьяволы" создали еще пару моментов. Джесси Лингард на долю секунды опоздал на линию вратарской, чтобы замкнуть прострел партнера, а Генрих Мхитарян, выйдя на убойную позицию, пробил прямо в голкипера.
До перерыва гости дали своему тренеру Жозе Моуриньо еще один повод схватиться за голову. Лингард бил в касание из центра штрафной площади, но голкипер вновь забрал себе мяч.
Во втором тайме игра стала более закрытой, но на 67-й минуте "Юнайтед" удалось совершить прорыв. Это Рэшфорд, после ложного замаха Дейли Блинда, великолепно пробил со штрафного, поразив дальний угол ворот — 0:1.
В остатке матча "Юнайтед" предпочел сыграть надежно. "Сельта" предпринимала попытки уйти от поражения, но неубедительно.
"Юнайтед" одержал важную победу и не пропустил, что дает команде Жозе Моуриньо отличные шансы добраться до финала Лиги Европы. Но чем португальский тренер "дьяволов" не может быть доволен, так это реализацией, а также возникшими проблемами со здоровьем Маркуса Рэшфорда и Эшли Янга.
"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0)
Голы: Рэшфорд 67.
"Сельта": Альварес, Мальо (Бовю 90), Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс (Хосабед 74), Радоя, Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Лингард, Погба, Мхитарян (Янг 78, Смоллинг 89), Рэшфорд (Мартиаль 80).
Предупреждения: Мальо — Феллайни, Погба.
04.05.2017 23:55
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Последние комментарии:
С победой, вымучили)
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лемууурс, лемууурс ))
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Астер вернулся, но пропали паласх и сраптян
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тот случай, когда болелы лузерпуля вообще тупо говно едят.
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спасибо моуру за победу.
удивительно, что величайший и гениальнейший тренер современности еще не выигрывал ле, благо в этом сезоне есть прекрасный шанс.
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в незапамятные времена,вроде как футбольные боги англии в этом турнире поучаствовали,вроде даже как выиграли.и смех,и грех..
болел мю с победой
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Все одэкватных пенсов с победой МЮ.
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Рэшфорд потащил, воспитанник - почти уже Легенда.
Ни то что у Челсити, сплошь наёмники. Рэнтбойз.
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хуже всего что минус Янг, и с Рэшом непонятно что
результат то норм, дома должны от него играть
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Типичный Моуриньевский МЮ. Манков с победой.
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Сельте всего 1, а челсии 2.
Вывод очевиден.
челси говнецо
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добраться до финала Лиги Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/posts/54720/
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Хоть погбецо и переоценен, но с его возвращением на поле МЮ смотрится гораздо лучше
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херовенько если честно, точно против арса надо состав слабенький выставлять
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вроде бы и играли от ворот но моментов запороли дофигища. можно было уже оформлять выход в финал
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Могли 3 забить но и 0-1 хороший счет , перед ответной игрой
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Могли спокойно решить выход в финал, на ОТ будет потно, по привычке..
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ебаные скумовские пижоны, блять.
https://pp.userapi.com/c637928/v637928369/4baf1/Z3bIbKluyk4.jpg
ну и челсе оверперформит прилично.
https://pp.userapi.com/c637928/v637928716/414ca/cZmrfyrIOt4.jpg
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ГГМЮ!!! Катим дальше! )
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спокойно на классе
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