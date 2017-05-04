Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Сельтой"

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты" благодаря голу Маркуса Рэшфорда — 0:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись выздоровевшие Эрик Байи и Поль Погба, а также Маруан Феллайни, отбывающий дисквалификацию во внутренних соревнованиях. Крис Смоллинг и Хуан Мата расположились среди запасных.

Первый по-настоящему опасный момент возник только на 11-й минуте, когда Неманья Радоя классно навешивал к дальней штанге через Байи, но Даниэль Васс, наносивший удар головой совершенно без помех, не попал в створ.

"Юнайтед" ответил крученым ударом Маркуса Рэшфорда с дистанции на 19-й минуте, но голкипер хозяев в прыжке вытащил мяч из дальнего угла ворот.

Вскоре "дьяволы" создали еще пару моментов. Джесси Лингард на долю секунды опоздал на линию вратарской, чтобы замкнуть прострел партнера, а Генрих Мхитарян, выйдя на убойную позицию, пробил прямо в голкипера.

До перерыва гости дали своему тренеру Жозе Моуриньо еще один повод схватиться за голову. Лингард бил в касание из центра штрафной площади, но голкипер вновь забрал себе мяч.

Во втором тайме игра стала более закрытой, но на 67-й минуте "Юнайтед" удалось совершить прорыв. Это Рэшфорд, после ложного замаха Дейли Блинда, великолепно пробил со штрафного, поразив дальний угол ворот — 0:1.

В остатке матча "Юнайтед" предпочел сыграть надежно. "Сельта" предпринимала попытки уйти от поражения, но неубедительно.

"Юнайтед" одержал важную победу и не пропустил, что дает команде Жозе Моуриньо отличные шансы добраться до финала Лиги Европы. Но чем португальский тренер "дьяволов" не может быть доволен, так это реализацией, а также возникшими проблемами со здоровьем Маркуса Рэшфорда и Эшли Янга.

"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0)

Голы: Рэшфорд 67.

"Сельта": Альварес, Мальо (Бовю 90), Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс (Хосабед 74), Радоя, Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Лингард, Погба, Мхитарян (Янг 78, Смоллинг 89), Рэшфорд (Мартиаль 80).

Предупреждения: Мальо — Феллайни, Погба.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Сельта

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. nemovista 05.05.2017 00:23 # nemovista
    С победой, вымучили)

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  2. hamann20 05.05.2017 00:18 # hamann20
    лемууурс, лемууурс ))

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  3. lauda 05.05.2017 00:17 # lauda
    Астер вернулся, но пропали паласх и сраптян

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  4. jack-4poker 05.05.2017 00:12 # jack-4poker
    тот случай, когда болелы лузерпуля вообще тупо говно едят.

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  5. mdfjvnlabngmlas 05.05.2017 00:12 # mdfjvnlabngmlas
    спасибо моуру за победу.
    удивительно, что величайший и гениальнейший тренер современности еще не выигрывал ле, благо в этом сезоне есть прекрасный шанс.

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  6. lodi 05.05.2017 00:10 # lodi
    в незапамятные времена,вроде как футбольные боги англии в этом турнире поучаствовали,вроде даже как выиграли.и смех,и грех..

    болел мю с победой

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  7. jokerz 05.05.2017 00:09 # jokerz
    Все одэкватных пенсов с победой МЮ.

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  8. mancunia-planet 05.05.2017 00:09 # mancunia-planet
    Рэшфорд потащил, воспитанник - почти уже Легенда.
    Ни то что у Челсити, сплошь наёмники. Рэнтбойз.

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  9. red-devil-4ever 05.05.2017 00:07 # red-devil-4ever
    хуже всего что минус Янг, и с Рэшом непонятно что
    результат то норм, дома должны от него играть

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  10. sausage 05.05.2017 00:07 # sausage
    Типичный Моуриньевский МЮ. Манков с победой.

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  11. jokerz 05.05.2017 00:05 # jokerz
    Сельте всего 1, а челсии 2.
    Вывод очевиден.
    челси говнецо

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  12. sanek930629 05.05.2017 00:05 # sanek930629
    добраться до финала Лиги Чемпионов

    Источник: http://fapl.ru/posts/54720/

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  13. wildpig 05.05.2017 00:04 # wildpig
    Хоть погбецо и переоценен, но с его возвращением на поле МЮ смотрится гораздо лучше

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  14. van-der-slav 05.05.2017 00:04 # van-der-slav
    херовенько если честно, точно против арса надо состав слабенький выставлять

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  15. lisiz 05.05.2017 00:04 # lisiz
    вроде бы и играли от ворот но моментов запороли дофигища. можно было уже оформлять выход в финал

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  16. manreds 05.05.2017 00:03 # manreds
    Могли 3 забить но и 0-1 хороший счет , перед ответной игрой

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  17. jaguar 05.05.2017 00:03 # jaguar
    Могли спокойно решить выход в финал, на ОТ будет потно, по привычке..

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  18. mdfjvnlabngmlas 05.05.2017 00:02 # mdfjvnlabngmlas
    ебаные скумовские пижоны, блять.
    https://pp.userapi.com/c637928/v637928369/4baf1/Z3bIbKluyk4.jpg

    ну и челсе оверперформит прилично.
    https://pp.userapi.com/c637928/v637928716/414ca/cZmrfyrIOt4.jpg

    (ответить)

  19. avatara 05.05.2017 00:01 # avatara
    ГГМЮ!!! Катим дальше! )

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  20. selfish 05.05.2017 00:00 # selfish
    спокойно на классе

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