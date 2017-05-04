Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Сельтой"

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты" благодаря голу Маркуса Рэшфорда — 0:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись выздоровевшие Эрик Байи и Поль Погба, а также Маруан Феллайни, отбывающий дисквалификацию во внутренних соревнованиях. Крис Смоллинг и Хуан Мата расположились среди запасных.



Первый по-настоящему опасный момент возник только на 11-й минуте, когда Неманья Радоя классно навешивал к дальней штанге через Байи, но Даниэль Васс, наносивший удар головой совершенно без помех, не попал в створ.



"Юнайтед" ответил крученым ударом Маркуса Рэшфорда с дистанции на 19-й минуте, но голкипер хозяев в прыжке вытащил мяч из дальнего угла ворот.



Вскоре "дьяволы" создали еще пару моментов. Джесси Лингард на долю секунды опоздал на линию вратарской, чтобы замкнуть прострел партнера, а Генрих Мхитарян, выйдя на убойную позицию, пробил прямо в голкипера.



До перерыва гости дали своему тренеру Жозе Моуриньо еще один повод схватиться за голову. Лингард бил в касание из центра штрафной площади, но голкипер вновь забрал себе мяч.



Во втором тайме игра стала более закрытой, но на 67-й минуте "Юнайтед" удалось совершить прорыв. Это Рэшфорд, после ложного замаха Дейли Блинда, великолепно пробил со штрафного, поразив дальний угол ворот — 0:1.



В остатке матча "Юнайтед" предпочел сыграть надежно. "Сельта" предпринимала попытки уйти от поражения, но неубедительно.



"Юнайтед" одержал важную победу и не пропустил, что дает команде Жозе Моуриньо отличные шансы добраться до финала Лиги Европы. Но чем португальский тренер "дьяволов" не может быть доволен, так это реализацией, а также возникшими проблемами со здоровьем Маркуса Рэшфорда и Эшли Янга.



"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0)



Голы: Рэшфорд 67.



"Сельта": Альварес, Мальо (Бовю 90), Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс (Хосабед 74), Радоя, Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Лингард, Погба, Мхитарян (Янг 78, Смоллинг 89), Рэшфорд (Мартиаль 80).



Предупреждения: Мальо — Феллайни, Погба.