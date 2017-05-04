"Тяньцзинь Цюаньцзянь" отрицает переговоры с Диего Костой

Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" официально опроверг информацию о переговорах с нападающим "Челси" Диего Костой.

На текущей неделе в испанской и английской прессе появилась информация, что Коста уже договорился о переходе в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на зарплату в 600 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.



Сообщалось, что в качестве компенсации "синие" получат за 28-летнего испанца 76 млн. фунтов. Однако "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предпочел дистанцироваться от этих слухов, вообще опровергнув факт переговоров с Диего.



"Уважаемые медиа и футбольные фанаты, учитывая распространившиеся слухи насчет перехода игрока "Челси" Диего Косты в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", клуб хотел бы прояснить, что никаких переговоров относительно данного трансфера не велось", — приводит заявление китайского клуба Daily Express.