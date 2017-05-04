"Тяньцзинь Цюаньцзянь" отрицает переговоры с Диего Костой
Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" официально опроверг информацию о переговорах с нападающим "Челси" Диего Костой.
На текущей неделе в испанской и английской прессе появилась информация, что Коста уже договорился о переходе в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на зарплату в 600 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Сообщалось, что в качестве компенсации "синие" получат за 28-летнего испанца 76 млн. фунтов. Однако "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предпочел дистанцироваться от этих слухов, вообще опровергнув факт переговоров с Диего.
"Уважаемые медиа и футбольные фанаты, учитывая распространившиеся слухи насчет перехода игрока "Челси" Диего Косты в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", клуб хотел бы прояснить, что никаких переговоров относительно данного трансфера не велось", — приводит заявление китайского клуба Daily Express.
04.05.2017 22:00
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СССССССССССССССУУУУКА
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ну нееееет
бляя
заберите этого бомжа будьте так любезны
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Вот это рожа на фото.
Ну chelsea реально будто уродцев у себя собирает, не важно какого цвета кожи даже.
Коста мало того что урод, так еще и выглядит на 45 в свои 28.
Почему в этом chelsea всё через жопу?
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Да не отрицайте, а забирайте на здоровье.
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спалились
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