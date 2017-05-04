"Тяньцзинь Цюаньцзянь" отрицает переговоры с Диего Костой

Диего Коста Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" официально опроверг информацию о переговорах с нападающим "Челси" Диего Костой.

На текущей неделе в испанской и английской прессе появилась информация, что Коста уже договорился о переходе в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на зарплату в 600 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Сообщалось, что в качестве компенсации "синие" получат за 28-летнего испанца 76 млн. фунтов. Однако "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предпочел дистанцироваться от этих слухов, вообще опровергнув факт переговоров с Диего.

"Уважаемые медиа и футбольные фанаты, учитывая распространившиеся слухи насчет перехода игрока "Челси" Диего Косты в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", клуб хотел бы прояснить, что никаких переговоров относительно данного трансфера не велось", — приводит заявление китайского клуба Daily Express.


Метки Коста, Тяньцзинь Цюаньцзянь, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2017 22:00

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  1. gusto 04.05.2017 22:53 # gusto
    СССССССССССССССУУУУКА

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  2. galaxy 04.05.2017 22:31 # galaxy
    ну нееееет
    бляя
    заберите этого бомжа будьте так любезны

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  3. jesus33 04.05.2017 22:12 # jesus33
    Вот это рожа на фото.
    Ну chelsea реально будто уродцев у себя собирает, не важно какого цвета кожи даже.
    Коста мало того что урод, так еще и выглядит на 45 в свои 28.
    Почему в этом chelsea всё через жопу?

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  4. sexan 04.05.2017 22:04 # sexan
    Да не отрицайте, а забирайте на здоровье.

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  5. dred 04.05.2017 22:00 # dred
    спалились

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