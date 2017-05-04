Венгер отнесется к Лиге Европы всерьез
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что всерьез отнесется к Лиге Европы в случае непопадания в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона.
На прошлых выходных "канониры" лишились даже математических шансов нагнать своих соседей из "Тоттенхэма" и, таким образом. впервые с 1996 года финишируют ниже "шпор". Вдобавок, поражение на "Уайт Харт Лэйн" нанесло серьезный удар по амбициям "Арсенала" финишировать в топ-4.
Высока вероятность, что впервые за время работы с "канонирами" Венгер не сможет вывести команду в Лигу Чемпионов, и в новом сезоне ей предстоит участие в Лиге Европы. Несмотря на разницу в классе между двумя турнирами, Арсен всерьез отнесется к младшему еврокубку.
"Я серьезно отношусь к любому турниру, единственное исключение когда-то делал для Кубка Лиги, используя его для обкатки молодых игроков. В Лиге Европы многое сделали для того, чтобы к турниру начали относиться всерьез. Ранее большинство клубов выставляли полурезервный состав", - цитирует Венгера Goal.
04.05.2017 21:00
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блялолкек, считай уже ясно, что он останется. Сам себя подловил
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Лжет. Если будут катать в ЛЕ в след сезоне, будет выпускать резервный состав.
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Вот это правильно
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