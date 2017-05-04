Нолито готов покинуть "Сити"

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Нолито намекнул, что может покинуть "Этихад" спустя всего год после переезда в Премьер-Лигу.

Прошлым летом "горожане" потратили чуть меньше 14 миллионов фунтов на испанца, однако заиграть под руководством соотечественника Пепа Гвардиолы ему не удалось. В этом календарном году Нолито провел за "Сити" всего один матч в стартовом составе.



Разумеется, что отсутствие игровой практики в корне не устраивает игрока, который ради "горожан" отказался от предложения "Барселоны". Теперь Нолито готов обсудить возвращение в "Сельту".



"Я не так счастлив, как мне хотелось бы. Мы все знаем, что такое происходит в футболе, единственное, что я могу сделать, это продолжать упорно трудиться и пахать на тренировках".



"Я знаю, что болельщики "Сельты" хотели бы меня вернуть, но давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. У меня остается два года по действующему контракту, и единственное, что я хочу делать, это играть в футбол. Если у меня не получится делать это здесь, значит, мне стоит отправиться в другой клуб".



"Если честно, я не думал о возвращении в "Сельту", но этот клуб подарил мне три лучших года карьеры. Две мои дочери родились в Галисии, и там же остались мои лучшие друзья. Этот город всегда будет моим домом", - рассказал Нолито Daily Mirror.