Почеттино: "Не могу подтвердить, счастлив Уолкер или нет"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался комментировать слухи насчет Кайла Уолкера, лишь заверив, что защитник сосредоточен на выступлении за "шпор".

На текущей неделе издание The Independent сообщило, что Уолкер принял решение покинуть "шпор". Кайл твердо уверен, что в другом клубе сможет как минимум удвоить свою нынешнюю зарплату в 70 тысяч фунтов в неделю.



Косвенным намеком на возможную продажу Кайла является тот факт, что с середины марта Почеттино стал активно использовать ротацию на правом фланге обороны, чередуя Уолкера с Кираном Триппьером. Однако Маурисио отвергает подобные домыслы не хочет спекулировать относительно будущего своего подопечного.



"Правда ли, что я оставляю его вне стартового состава на большие матчи? Для меня каждый матч большой. Матч против "Кристал Пэлас" был большим для меня. Для вас нет?"



"Кайл в заявке на матч в пятницу, и я не могу подтвердить, счастлив он или нет, потому что это лишь слухи. Если мы будем обсуждать все слухи, пресс-конференцию придется продлить на два часа".



"Однако каждый игрок, который в заявке на пятницу, сосредоточен и старается помочь клубу достичь своих целей".



"До окончания сезона мы не будем принимать никаких решений. Мы сосредоточены на концовке сезона, а на следующий день после финиша мы сможем поговорить обо всех вещах и подискутировать о следующем сезоне", — цитирует Почеттино The Independent.



Меж тем, Evening Standard утверждает, что "Тоттенхэм" открыт к продаже Уолкера, но лишь за сумму свыше 35 млн. фунтов. Главным претендентом на 26-летнего игрока сборной Англии является "Манчестер Сити".