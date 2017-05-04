Куман счастлив в "Эвертоне", несмотря на мечту тренировать "Барселону"

Тренер "Эвертона" Рональд Куман заверил, что не уйдет в "Барселону", пока не выведет свой нынешний клуб в Лигу Чемпионов.

Прошлым летом Куман оставил "Саутгемптон" и перебрался на "Гудисон Парк", впечатленный амбициями нового владельца "ирисок" Фарада Мошири.



А по ходу этого сезона появились опасения, что Рональд оставит "Эвертон" после всего одного года из тех трех, на которые рассчитан его контракт. Дело в том, что голландского специалиста принялись сватать в "Барселону", которая находится в поисках наставника на следующую кампанию.



Однако Куман, выступавший за каталонский клуб с 1989 по 1995 год, настроен довести до ума проект, за который он едва взялся — Рональд собирается вывести "Эвертон" в Лигу Чемпионов.



"Каждый знает, что я из "Барсы", они знают мою любовь к клубу, где я вырос как игрок и как личность. В футболе, как в жизни и в работе, можно говорить о чем угодно, обсуждать что угодно".



"В моей жизни как профессионального тренера у меня есть две мечты, которые я желаю исполнить. Первая заключается в том, чтобы поработать тренером своей сборной, Голландии. Другая моя мечта — однажды стать тренером "Барсы". Я честно говорю об этом".



"Но сейчас я в долгу перед "Эвертоном". У нас очень мощный и удивительный проект, и мы приложим все наши усилия, чтобы в следующем сезоне постараться попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Куман каталонскому изданию Sport.



Уже в четверг на своей пресс-конференции Рональд прокомментировал собственное интервью.



"Нет ни единого шанса, что я покину "Эвертон" до истечения своего контракта".



"Я не вижу себя их ("Барсы") следующим тренером. Я несколько раз говорил, что у всех людей — игроков и тренеров — существуют амбиции. Это не влияет на мою позицию или мой контракт с "Эвертоном". Я по-настоящему счастлив и предвкушаю следующий сезон", — цитирует Кумана BBC.