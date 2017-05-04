Венгер "открыт к перемирию" с Моуриньо

Жозе Моуриньо и Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что он открыт к перемирию со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

На протяжении многих лет соперничества Венгер и Моуриньо обменивались очень резкими высказываниями в адрес друг друга. В 2014 году француз и португалец, тогда тренировавший "Челси", даже схлестнулись у бровки.

Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" в воскресенье Арсен дал понять, что не заинтересован в продолжении этого конфликта и готов установить мир с Моуриньо.

"Каковы наши отношения с Моуриньо? Это уважительные отношения. Я не хочу делать акцент на ком-либо, важно сосредоточиться на своей команде".

"В жизни я открыт ко всему, открыт к перемирию. Однако, будучи бойцом, важно выкладываться без остатка ради победы в следующем матче", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1096

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 04.05.2017 17:27 # pistolero-lfc
    притягивает руку перемирия в самый тяжелый для Моура момент. воистину джентльмен этот Арсен!

    (ответить)

  2. chebrec 04.05.2017 17:13 # chebrec
    Мудрый человек Венгер

    (ответить)

  3. krutoykanonir 04.05.2017 17:08 # krutoykanonir
    Я в этом матче буду болеть за Манчестер Юнайтед, так сильно меня выбешивает Венгер. Уже невозможно его терпеть

    (ответить)

  4. akadam 04.05.2017 17:06 # akadam
    Ну и правильно, нечего старику вестись на португальские провокации.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: