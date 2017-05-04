Венгер "открыт к перемирию" с Моуриньо
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что он открыт к перемирию со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
На протяжении многих лет соперничества Венгер и Моуриньо обменивались очень резкими высказываниями в адрес друг друга. В 2014 году француз и португалец, тогда тренировавший "Челси", даже схлестнулись у бровки.
Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" в воскресенье Арсен дал понять, что не заинтересован в продолжении этого конфликта и готов установить мир с Моуриньо.
"Каковы наши отношения с Моуриньо? Это уважительные отношения. Я не хочу делать акцент на ком-либо, важно сосредоточиться на своей команде".
"В жизни я открыт ко всему, открыт к перемирию. Однако, будучи бойцом, важно выкладываться без остатка ради победы в следующем матче", — цитирует Венгера Sky Sports.
04.05.2017 17:00
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Последние комментарии:
притягивает руку перемирия в самый тяжелый для Моура момент. воистину джентльмен этот Арсен!
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Мудрый человек Венгер
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Я в этом матче буду болеть за Манчестер Юнайтед, так сильно меня выбешивает Венгер. Уже невозможно его терпеть
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Ну и правильно, нечего старику вестись на португальские провокации.
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