Кин: "Арсенал" может проиграть даже ослабленному МЮ"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что в своем нынешнем состоянии "Арсенал" может проиграть даже ослабленному составу "дьяволов".

На этой неделе главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что в остатке сезона его приоритетом будет успешное выступление в Лиге Европы, поэтому он может пожертвовать некоторыми матчами Премьер-Лиги, в том числе против "Арсенала".



В ответ рулевой "канониров" Арсен Венгер усомнился, что португалец действительно пойдет на такой шаг. Для Кина ситуация выглядит предельно проще: "Арсенал" может проиграть даже резервистам МЮ.



"Понятно, что приоритетом Моуриньо остается победа в Лиге Европы и, соответственно, попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Я думаю, что он прав, расставляя приоритеты таким образом".



"Тем не менее, я уверен, что даже в ослабленном составе они могут обыграть "Арсенал". Они способны на это", - приводит слова Кина BT Sport.