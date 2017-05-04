Кин: "Арсенал" может проиграть даже ослабленному МЮ"

Жозе Моуриньо и Арсен Венгер Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что в своем нынешнем состоянии "Арсенал" может проиграть даже ослабленному составу "дьяволов".

На этой неделе главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что в остатке сезона его приоритетом будет успешное выступление в Лиге Европы, поэтому он может пожертвовать некоторыми матчами Премьер-Лиги, в том числе против "Арсенала".

В ответ рулевой "канониров" Арсен Венгер усомнился, что португалец действительно пойдет на такой шаг. Для Кина ситуация выглядит предельно проще: "Арсенал" может проиграть даже резервистам МЮ.

"Понятно, что приоритетом Моуриньо остается победа в Лиге Европы и, соответственно, попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Я думаю, что он прав, расставляя приоритеты таким образом".

"Тем не менее, я уверен, что даже в ослабленном составе они могут обыграть "Арсенал". Они способны на это", - приводит слова Кина BT Sport.



Метки Арсенал, Кин, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 04.05.2017 16:00

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  1. jokerz 04.05.2017 16:13 # jokerz
    Настоящий капитан кэпит.

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  2. van-der-slav 04.05.2017 16:10 # van-der-slav
    смотря насколько состав ослаблен. Челси побеждали и ослабленным но все же не настолько чтобы резерв

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  3. reeker 04.05.2017 16:09 # reeker
    Всё правильно,это гавно может кому угодно слить,даже такой слабой команде как МЮ.

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  4. highbury 04.05.2017 16:07 # highbury
    Максимум ничья будет, и то если Маур зассыт

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  5. chebrec 04.05.2017 16:04 # chebrec
    сосиша все ноет

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