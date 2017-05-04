Кин: "Арсенал" может проиграть даже ослабленному МЮ"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что в своем нынешнем состоянии "Арсенал" может проиграть даже ослабленному составу "дьяволов".
На этой неделе главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что в остатке сезона его приоритетом будет успешное выступление в Лиге Европы, поэтому он может пожертвовать некоторыми матчами Премьер-Лиги, в том числе против "Арсенала".
В ответ рулевой "канониров" Арсен Венгер усомнился, что португалец действительно пойдет на такой шаг. Для Кина ситуация выглядит предельно проще: "Арсенал" может проиграть даже резервистам МЮ.
"Понятно, что приоритетом Моуриньо остается победа в Лиге Европы и, соответственно, попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Я думаю, что он прав, расставляя приоритеты таким образом".
"Тем не менее, я уверен, что даже в ослабленном составе они могут обыграть "Арсенал". Они способны на это", - приводит слова Кина BT Sport.
04.05.2017 16:00
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Последние комментарии:
Настоящий капитан кэпит.
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смотря насколько состав ослаблен. Челси побеждали и ослабленным но все же не настолько чтобы резерв
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Всё правильно,это гавно может кому угодно слить,даже такой слабой команде как МЮ.
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Максимум ничья будет, и то если Маур зассыт
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сосиша все ноет
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