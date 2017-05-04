Озил не уехал в Китай из-за любви к футболу

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил подтвердил, что прошлым летом его соблазняли переездом в Китай, но он отказал, поскольку деньги для него не главное.

Узнав, что Озил не собирается продлевать свой контракт с "канонирами", китайские клубы пытались заполучить 28-летнего плеймейкера еще прошлым летом. Месут рассматривал вариант с переездом, но любовь к футболу для немца слишком сильна, чтобы соглашаться на такой шаг.

"Деньги никогда не играли для меня важную роль. Я играю в футбол просто потому, что это приносит мне радость. Конечно, никто не хочет зарабатывать копейки, и в финансовом плане предложение из Китая было заманчивым и очень интересным".

Но как я уже говорил, деньги для меня – еще не все. Я хочу выигрывать титулы и добиваться тех целей, которые я поставил перед собой на остаток карьеры. Это гораздо важнее денег. Вот почему я с самого начала говорил, что не рассматриваю Китай в качестве варианта", - цитирует Озила The Independent.



Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 04.05.2017 15:00

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  1. fupler 04.05.2017 16:17 # fupler
    вот так он и на поле отдыхает!

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  2. wildpig 04.05.2017 15:05 # wildpig
    после перехода в петушатник, озюль и сам стал пассивным(по игре)

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  3. thegodfather 04.05.2017 15:02 # thegodfather
    конченный пучеглазый долбаеб

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