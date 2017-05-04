"Челси" заработает на продаже Косты 76 млн. фунтов

Диего Коста В случае переезда нападающего Диего Косты в Китай "Челси" сможет заработать на продаже испанца 76 миллионов фунтов.

Как стало известно The Telegraph, на прошлой неделе представители "Тяньцзинь Цюаньзянь" встретились с агентом Косты Жорже Мендешем в одном из ресторанов Лондона. Если верить источнику, на переговорах присутствовал и сам Диего.

После переговоров боссы китайского клуба только укрепились во мнении, что им удастся заполучить Косту по окончании сезона. Диего станет самым высокооплачиваемым игроком в местной Суперлиге, а сам трансфер оценивается в 76 миллионов фунтов.

Источники, близкие к игроку, утверждают, что на самом деле сделка еще не согласована, а нападающий будет до последнего ждать выгодного предложения от "Интера" или ПСЖ. В приоритете у Диего переезд в Париж.

Вырученные с продажи Косты деньги "Челси" собирается направить на возвращение в клуб Ромелу Лукаку. Покупка лучшего бомбардира "Эвертона" может обойтись "синим" в 100 миллионов фунтов.


Метки Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.05.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1057

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 04.05.2017 14:48 # j-silver
    100 млн за лукаку - это все, что вам нужно знать о руководстве пенсов

    (ответить)

  2. ooaaaa 04.05.2017 14:47 # ooaaaa
    выгодная сделка для челси

    псина останется псиной, а так можно и заменить его

    (ответить)

  3. persik666 04.05.2017 14:44 # persik666
    Нахрен Лукаку ,не ужели люди все еще думают что он топарь , после игры с Челси ? , Лучше 100 лямов на дембеле или мбаппе вложить

    (ответить)

  4. jesus33 04.05.2017 14:43 # jesus33
    Китай надоел уже.
    Хорошо хоть, что пока туда продают игроков только мусорные клубы вроде зенитов, chelsea и прочих шлаков.
    А ТОП-клубы пока держаться.

    (ответить)

  5. reeker 04.05.2017 14:34 # reeker
    Если за Лукаку запросят больше 60 лямов,то слать нахуй.А так было бы ахуенно сплавить Косту за 80-100 лямов и купить Лукаку за 60.Плюс 70 лямов есть после январских продаж Оскара и Бэмфорда.
    Короче можно и в плюсе остаться после летнего ТО,хотя тяжело будет,за Вирджила и Санчеса по полтосу отдать придётся.

    (ответить)

  6. hazarchik 04.05.2017 14:12 # hazarchik
    Какой же фейл будет если вместо него купим Ромелу Макаку

    (ответить)

  7. chebrec 04.05.2017 14:06 # chebrec
    Неплохо

    (ответить)

  8. sellman 04.05.2017 14:06 # sellman
    У Мората лучший показатель в Ла Лиге по голам/время.
    Ему требуется меньше всего времени, что бы забить гол, но он ска постоянно на лавке!

    (ответить)

  9. thegodfather 04.05.2017 14:01 # thegodfather
    за 100 было бы збс, но и 80 не плохо.
    но не просрать же их на лукаку...емае, 50-60 лямов за лукаку еще ладно, не больше.
    а так белотти лучи жи есь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: