"Челси" заработает на продаже Косты 76 млн. фунтов

В случае переезда нападающего Диего Косты в Китай "Челси" сможет заработать на продаже испанца 76 миллионов фунтов.

Как стало известно The Telegraph, на прошлой неделе представители "Тяньцзинь Цюаньзянь" встретились с агентом Косты Жорже Мендешем в одном из ресторанов Лондона. Если верить источнику, на переговорах присутствовал и сам Диего.



После переговоров боссы китайского клуба только укрепились во мнении, что им удастся заполучить Косту по окончании сезона. Диего станет самым высокооплачиваемым игроком в местной Суперлиге, а сам трансфер оценивается в 76 миллионов фунтов.



Источники, близкие к игроку, утверждают, что на самом деле сделка еще не согласована, а нападающий будет до последнего ждать выгодного предложения от "Интера" или ПСЖ. В приоритете у Диего переезд в Париж.



Вырученные с продажи Косты деньги "Челси" собирается направить на возвращение в клуб Ромелу Лукаку. Покупка лучшего бомбардира "Эвертона" может обойтись "синим" в 100 миллионов фунтов.