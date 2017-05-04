"Челси" заработает на продаже Косты 76 млн. фунтов
В случае переезда нападающего Диего Косты в Китай "Челси" сможет заработать на продаже испанца 76 миллионов фунтов.
Как стало известно The Telegraph, на прошлой неделе представители "Тяньцзинь Цюаньзянь" встретились с агентом Косты Жорже Мендешем в одном из ресторанов Лондона. Если верить источнику, на переговорах присутствовал и сам Диего.
После переговоров боссы китайского клуба только укрепились во мнении, что им удастся заполучить Косту по окончании сезона. Диего станет самым высокооплачиваемым игроком в местной Суперлиге, а сам трансфер оценивается в 76 миллионов фунтов.
Источники, близкие к игроку, утверждают, что на самом деле сделка еще не согласована, а нападающий будет до последнего ждать выгодного предложения от "Интера" или ПСЖ. В приоритете у Диего переезд в Париж.
Вырученные с продажи Косты деньги "Челси" собирается направить на возвращение в клуб Ромелу Лукаку. Покупка лучшего бомбардира "Эвертона" может обойтись "синим" в 100 миллионов фунтов.
04.05.2017 14:00
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Последние комментарии:
100 млн за лукаку - это все, что вам нужно знать о руководстве пенсов
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выгодная сделка для челси
псина останется псиной, а так можно и заменить его
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Нахрен Лукаку ,не ужели люди все еще думают что он топарь , после игры с Челси ? , Лучше 100 лямов на дембеле или мбаппе вложить
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Китай надоел уже.
Хорошо хоть, что пока туда продают игроков только мусорные клубы вроде зенитов, chelsea и прочих шлаков.
А ТОП-клубы пока держаться.
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Если за Лукаку запросят больше 60 лямов,то слать нахуй.А так было бы ахуенно сплавить Косту за 80-100 лямов и купить Лукаку за 60.Плюс 70 лямов есть после январских продаж Оскара и Бэмфорда.
Короче можно и в плюсе остаться после летнего ТО,хотя тяжело будет,за Вирджила и Санчеса по полтосу отдать придётся.
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Какой же фейл будет если вместо него купим Ромелу Макаку
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Неплохо
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У Мората лучший показатель в Ла Лиге по голам/время.
Ему требуется меньше всего времени, что бы забить гол, но он ска постоянно на лавке!
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за 100 было бы збс, но и 80 не плохо.
но не просрать же их на лукаку...емае, 50-60 лямов за лукаку еще ладно, не больше.
а так белотти лучи жи есь
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