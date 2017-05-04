Анонс матча "Сельта" — "Манчестер Юнайтед"
В четверг вечером в испанском городе Виго "Манчестер Юнайтед" проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Севильи".
Несмотря на тяжелейшее расписание и катастрофическую ситуацию с травмами, "красные дьяволы" относительно неплохо преодолели апрель. Команда Жозе Моуриньо справилась с "Андерлехтом" в четвертьфинале Лиги Европы, а в Премьер-Лиге на данный момент отстает от топ-4 всего на одно очко.
Казалось бы, у "Юнайтед" отличные перспективы побороться на обоих фронтах — тем более, сразу пятеро игроков вернулись из лазарета за последние дни. Однако на пресс-конференции после прибытия в Испанию Моуриньо четко обозначил свои приоритеты на остаток сезона.
Жозе дал ясно понять, что готов пожертвовать всем ради победы в Лиге Европы. Ранее в своей истории "Юнайтед" никогда не выигрывал это соревнование, что дополнительно мотивирует португальского тренера.
Моуриньо даже заявил, что готов поберечь некоторых из своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье. Таким образом, Жозе идет ва-банк, и совсем скоро станет ясно, оправдан ли этот риск.
Прежде "Юнайтед" и "Сельта" еще никогда не встречались в еврокубках.
Прежде "Юнайтед" еще никогда не добирался до полуфинальной стадии Лиги Европы / Кубка УЕФА. Это единственный трофей, который "дьяволы" еще не выигрывали в своей истории.
Для "Сельты" это также первое участие в полуфинале Лиги Европы — прежде испанцы трижды выбывали со стадии 1/4 финала.
"Сельта" может похвастать серией из пяти матчей в Лиге Европы без поражений, "Юнайтед" — восемью.
"Юнайтед" не одержал ни одной победы в шести последних матчах против испанских команд на стадии плей-офф еврокубков.
"Сельта" проиграла все три последних встречи с английскими командами, но в 2000 году смогла победить "Астон Виллу".
"Юнайтед" снова может рассчитывать на выздоровевших защитников Фила Джонса, Криса Смоллинга и Эрика Байи. Хуан Мата и Поль Погба также в строю, хотя, возможно, и не готовы на все 90 минут. Люк Шоу, Маркос Рохо и Златан Ибрагимович в остатке сезона уже не сыграют. Маруан Феллайни дисквалифицирован во внутренних соревнования, но в Лиге Европы сыграть сможет.
Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Виго. Стадион "Балаидос". 22:05 Онлайн-трансляция
04.05.2017 13:50
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Последние комментарии:
Не знаю, что должно произойти, чтобы МЮ не прошёл в финал.
Смотрел пару матчей Сельты в этом сезоне - они полное дерьмо. Не такое как chelsea конечно, но что-то близкое к этому.
(ответить)
Когда вы последний раз трахали девку(дрочить не в счет)?
(ответить)
Сельта, Севилья, Юнайтед, Сити....
Не так уж важно, кто и с кем играет...
(ответить)
Че по Морате думаете?
Я бы предпочел его, а не лукаку
(ответить)
орбитор встречи Серж Карасев.
пенальти - да (кэфф 3.45)
жк тб 4.5 - да (2.25)
(ответить)
поехал я кароч на пляжик позагараю, 20+ на улице...
(ответить)
Джереми Кларксон : " Стэмфорд Бридж это моя церковь. Игроки, играющие там - мои боги".
Жозе Моуриньо : " Олд Траффорд это помойка. Игроки, играющие там - бомжы"
(ответить)
Юнайтед без разницы где играть ничью. 0-0, 1-1 или 2-2.
Абсолютные сочетания без потери качества.
(ответить)
Вынос Сельты вперед ногами
приятного просмотра
(ответить)
Севилья нассыт на помойку, приятного просмотра
(ответить)
Грузанул весь бюджет Казахстана на проход Сельты
(ответить)
Астер лох.
Кстати Белотти норм нап, последнее касание на уровне.
(ответить)
Поставил бы сегодня на победу Севильи, но к сожалению они в ЛЕ не участвуют.
(ответить)
Не несите чушь. Не являюсь болельщиком Юнайтед, но уважаю клуб. Всей Англии нужны победа Юнайтед в ЛЕ. Во первых уделать испанке в полуфинале, чтоб нос свой слишком высоко не задирали, во вторых Нужно показать Европе, что Англия все еще может одерживать победы в европейских турнирах, в третих МЮ нужен ЛЧ, на пару с Челки вытащат Англию на былые высоты как это было раньше. Имейте уважение, господа. Удачи Юнайтед.
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Полузащитник "Халла" Дэвид Мейлер потратил пять часов, чтобы собрать автомобиль из конструктора Лего. (BBC)
Источник: http://fapl.ru/posts/54707/?c=1
Хорош.
Кудрявой клюшке MOURINHO и пары недель бы не хватило, с его то рожей не обременённой интеллектом.
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норм так портовая легенда сегодня проведет скумам по губам своим елдаком.
скриньте
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ТОлько тупоголовый админ МихаЖло мог написать что МЮ играет против "Севильи"
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Щас красная помойка за любого более менее известного игрока будет держаться как за соломинку и купить его чтобы выбраться из выгребной ямы в которой 4 года сидит
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Великое противостояние лучшего клуба Англии и испанских кельтов. Да прибудет с тобой сила, Моуринью! Нужно выигрывать ЛЕ
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Легенда ливалоопа покарает помойку,
скриньте .
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