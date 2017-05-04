Анонс матча "Сельта" — "Манчестер Юнайтед"

В четверг вечером в испанском городе Виго "Манчестер Юнайтед" проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Севильи".

Несмотря на тяжелейшее расписание и катастрофическую ситуацию с травмами, "красные дьяволы" относительно неплохо преодолели апрель. Команда Жозе Моуриньо справилась с "Андерлехтом" в четвертьфинале Лиги Европы, а в Премьер-Лиге на данный момент отстает от топ-4 всего на одно очко.



Казалось бы, у "Юнайтед" отличные перспективы побороться на обоих фронтах — тем более, сразу пятеро игроков вернулись из лазарета за последние дни. Однако на пресс-конференции после прибытия в Испанию Моуриньо четко обозначил свои приоритеты на остаток сезона.



Жозе дал ясно понять, что готов пожертвовать всем ради победы в Лиге Европы. Ранее в своей истории "Юнайтед" никогда не выигрывал это соревнование, что дополнительно мотивирует португальского тренера.



Моуриньо даже заявил, что готов поберечь некоторых из своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье. Таким образом, Жозе идет ва-банк, и совсем скоро станет ясно, оправдан ли этот риск.



Прежде "Юнайтед" и "Сельта" еще никогда не встречались в еврокубках.



Прежде "Юнайтед" еще никогда не добирался до полуфинальной стадии Лиги Европы / Кубка УЕФА. Это единственный трофей, который "дьяволы" еще не выигрывали в своей истории.



Для "Сельты" это также первое участие в полуфинале Лиги Европы — прежде испанцы трижды выбывали со стадии 1/4 финала.



"Сельта" может похвастать серией из пяти матчей в Лиге Европы без поражений, "Юнайтед" — восемью.



"Юнайтед" не одержал ни одной победы в шести последних матчах против испанских команд на стадии плей-офф еврокубков.



"Сельта" проиграла все три последних встречи с английскими командами, но в 2000 году смогла победить "Астон Виллу".



"Юнайтед" снова может рассчитывать на выздоровевших защитников Фила Джонса, Криса Смоллинга и Эрика Байи. Хуан Мата и Поль Погба также в строю, хотя, возможно, и не готовы на все 90 минут. Люк Шоу, Маркос Рохо и Златан Ибрагимович в остатке сезона уже не сыграют. Маруан Феллайни дисквалифицирован во внутренних соревнования, но в Лиге Европы сыграть сможет.



Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Виго. Стадион "Балаидос". 22:05 Онлайн-трансляция



