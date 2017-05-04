Анонс матча "Сельта" — "Манчестер Юнайтед"

Поль Погба В четверг вечером в испанском городе Виго "Манчестер Юнайтед" проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Севильи".

Несмотря на тяжелейшее расписание и катастрофическую ситуацию с травмами, "красные дьяволы" относительно неплохо преодолели апрель. Команда Жозе Моуриньо справилась с "Андерлехтом" в четвертьфинале Лиги Европы, а в Премьер-Лиге на данный момент отстает от топ-4 всего на одно очко.

Казалось бы, у "Юнайтед" отличные перспективы побороться на обоих фронтах — тем более, сразу пятеро игроков вернулись из лазарета за последние дни. Однако на пресс-конференции после прибытия в Испанию Моуриньо четко обозначил свои приоритеты на остаток сезона.

Жозе дал ясно понять, что готов пожертвовать всем ради победы в Лиге Европы. Ранее в своей истории "Юнайтед" никогда не выигрывал это соревнование, что дополнительно мотивирует португальского тренера.

Моуриньо даже заявил, что готов поберечь некоторых из своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье. Таким образом, Жозе идет ва-банк, и совсем скоро станет ясно, оправдан ли этот риск.

Прежде "Юнайтед" и "Сельта" еще никогда не встречались в еврокубках.

Прежде "Юнайтед" еще никогда не добирался до полуфинальной стадии Лиги Европы / Кубка УЕФА. Это единственный трофей, который "дьяволы" еще не выигрывали в своей истории.

Для "Сельты" это также первое участие в полуфинале Лиги Европы — прежде испанцы трижды выбывали со стадии 1/4 финала.

"Сельта" может похвастать серией из пяти матчей в Лиге Европы без поражений, "Юнайтед" — восемью.

"Юнайтед" не одержал ни одной победы в шести последних матчах против испанских команд на стадии плей-офф еврокубков.

"Сельта" проиграла все три последних встречи с английскими командами, но в 2000 году смогла победить "Астон Виллу".

"Юнайтед" снова может рассчитывать на выздоровевших защитников Фила Джонса, Криса Смоллинга и Эрика Байи. Хуан Мата и Поль Погба также в строю, хотя, возможно, и не готовы на все 90 минут. Люк Шоу, Маркос Рохо и Златан Ибрагимович в остатке сезона уже не сыграют. Маруан Феллайни дисквалифицирован во внутренних соревнования, но в Лиге Европы сыграть сможет.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Виго. Стадион "Балаидос". 22:05 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сельта

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2017 13:50

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Последние комментарии:




  1. jesus33 04.05.2017 14:47 # jesus33
    Не знаю, что должно произойти, чтобы МЮ не прошёл в финал.
    Смотрел пару матчей Сельты в этом сезоне - они полное дерьмо. Не такое как chelsea конечно, но что-то близкое к этому.

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  2. skychnie-oboi 04.05.2017 14:34 # skychnie-oboi
    Когда вы последний раз трахали девку(дрочить не в счет)?

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  3. olenevod 04.05.2017 14:34 # olenevod
    Сельта, Севилья, Юнайтед, Сити....
    Не так уж важно, кто и с кем играет...

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  4. galaxy 04.05.2017 14:31 # galaxy
    Че по Морате думаете?
    Я бы предпочел его, а не лукаку

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  5. calvin-harris 04.05.2017 14:28 # calvin-harris
    орбитор встречи Серж Карасев.
    пенальти - да (кэфф 3.45)
    жк тб 4.5 - да (2.25)

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  6. thegodfather 04.05.2017 14:19 # thegodfather
    поехал я кароч на пляжик позагараю, 20+ на улице...

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  7. thegodfather 04.05.2017 14:13 # thegodfather
    Джереми Кларксон : " Стэмфорд Бридж это моя церковь. Игроки, играющие там - мои боги".
    Жозе Моуриньо : " Олд Траффорд это помойка. Игроки, играющие там - бомжы"

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  8. pistolero-lfc 04.05.2017 14:10 # pistolero-lfc
    Юнайтед без разницы где играть ничью. 0-0, 1-1 или 2-2.
    Абсолютные сочетания без потери качества.

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  9. selfish 04.05.2017 14:08 # selfish
    Вынос Сельты вперед ногами
    приятного просмотра

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  10. aristarh-overeem 04.05.2017 14:07 # aristarh-overeem
    Севилья нассыт на помойку, приятного просмотра

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  11. hazarchik 04.05.2017 14:06 # hazarchik
    Грузанул весь бюджет Казахстана на проход Сельты

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  12. billy-talent 04.05.2017 14:05 # billy-talent
    Астер лох.
    Кстати Белотти норм нап, последнее касание на уровне.

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  13. billy-talent 04.05.2017 14:03 # billy-talent
    Поставил бы сегодня на победу Севильи, но к сожалению они в ЛЕ не участвуют.

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  14. alehandro009 04.05.2017 14:02 # alehandro009
    Не несите чушь. Не являюсь болельщиком Юнайтед, но уважаю клуб. Всей Англии нужны победа Юнайтед в ЛЕ. Во первых уделать испанке в полуфинале, чтоб нос свой слишком высоко не задирали, во вторых Нужно показать Европе, что Англия все еще может одерживать победы в европейских турнирах, в третих МЮ нужен ЛЧ, на пару с Челки вытащат Англию на былые высоты как это было раньше. Имейте уважение, господа. Удачи Юнайтед.

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  15. billy-talent 04.05.2017 14:00 # billy-talent
    Полузащитник "Халла" Дэвид Мейлер потратил пять часов, чтобы собрать автомобиль из конструктора Лего. (BBC)

    Источник: http://fapl.ru/posts/54707/?c=1

    Хорош.
    Кудрявой клюшке MOURINHO и пары недель бы не хватило, с его то рожей не обременённой интеллектом.

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  16. thegodfather 04.05.2017 13:59 # thegodfather
    норм так портовая легенда сегодня проведет скумам по губам своим елдаком.
    скриньте

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  17. verh 04.05.2017 13:59 # verh
    ТОлько тупоголовый админ МихаЖло мог написать что МЮ играет против "Севильи"

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  18. chebrec 04.05.2017 13:57 # chebrec
    Щас красная помойка за любого более менее известного игрока будет держаться как за соломинку и купить его чтобы выбраться из выгребной ямы в которой 4 года сидит

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  19. redredred 04.05.2017 13:57 # redredred
    Великое противостояние лучшего клуба Англии и испанских кельтов. Да прибудет с тобой сила, Моуринью! Нужно выигрывать ЛЕ

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  20. mancityman 04.05.2017 13:56 # mancityman
    Легенда ливалоопа покарает помойку,
    скриньте .

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