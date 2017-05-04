Райт: "Тоттенхэм" привлекательнее для звезд, чем "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что в данный момент его бывший клуб уступает по привлекательности "Тоттенхэму" для потенциальных новичков.

В минувший уикенд "шпоры" отпраздновали уверенную победу (2:0) в дерби Северного Лондона против "канониров", впервые за 22 года гарантировав себе более высокое место в таблице к финишу сезона, нежели у соседей.



Однако Райт опасается, что это событие может иметь далекоидущие последствия, и "Арсенал" еще раз окажется в тени "Тоттенхэма" — теперь уже на трансферном рынке.



"В какой клуб предпочтет перейти игрок мирового уровня? Это по-настоящему сложный вопрос. Несправедливо спрашивать такое, когда мой клуб на лопатках, а "Тоттенхэм" неудержим".



"Конечно, прямо сейчас ты предпочтешь перейти к "шпорам", и чем дольше мы разбираемся в том, что происходит, тем сложнее будет привлекать такого рода игроков. Игроки, скорее, предпочтут перейти в другой клуб, нежели в наш", — цитирует Райта Squawka.